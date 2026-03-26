Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Gia Lai

ĐỨC HẢI
(GLO)- Nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), chiều 25-3, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong hoạt động, phong trào của tuổi trẻ toàn tỉnh thời gian qua.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương (thứ 5 bên phải sang) tặng hoa chúc mừng Tỉnh đoàn. Ảnh: Minh Hoàng

Qua các hoạt động, phong trào đã thể hiện được vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trên tất cả các lĩnh vực trong đời sống xã hội, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương khẳng định: Thường trực Tỉnh ủy luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để lực lượng đoàn viên, thanh niên tỉnh nhà phát triển toàn diện.

Trong thời gian tới, tổ chức Đoàn cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; phải thực sự là người bạn đồng hành của thanh niên, là mái nhà chung để tập hợp, cổ vũ, phát hiện, bồi dưỡng và nâng đỡ tài năng trẻ có cơ hội thể hiện; khẳng định được vị trí, vai trò của thanh niên trong thời đại mới và kỷ nguyên đổi mới, sáng tạo.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương phát biểu chúc mừng nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ảnh: Minh Hoàng

Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn lực lượng đoàn viên, thanh niên tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ năng lực để cống hiến, đóng góp sức trẻ cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Đồng thời, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, kế thừa truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua 95 năm xây dựng, trưởng thành; có thêm nhiều hoạt động, việc làm ý nghĩa, thiết thực, đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh Gia Lai trong giai đoạn cách mạng mới.

Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Hồng Hiệp phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương. Ảnh: Minh Hoàng

Thay mặt lực lượng đoàn viên, thanh niên trong tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Hồng Hiệp tiếp thu những chia sẻ, gửi gắm của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương dành cho tuổi trẻ tỉnh nhà.

Bí thư Tỉnh đoàn khẳng định sẽ luôn phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, đổi mới, sáng tạo để xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh.

Gia Lai phát động phong trào thi đua cải cách hành chính giai đoạn 2026-2030

Gia Lai phát động phong trào thi đua cải cách hành chính giai đoạn 2026-2030

Thời sự

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2026-2030, thể hiện quyết tâm xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Họp mặt đồng hương Gia Lai tại TP. Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2026

Họp mặt đồng hương Gia Lai tại TP. Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2026

Thời sự

(GLO)- “Gia Lai - Một tấm lòng” là chủ đề của Chương trình họp mặt đồng hương Gia Lai tại TP. Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2026, diễn ra sáng 21-3. Các hoạt động giao lưu, kết nối, vinh danh và tri ân tại chương trình đã khẳng định sự gắn bó, tinh thần trách nhiệm của cộng đồng người Gia Lai.

