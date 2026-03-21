Sôi nổi hội trại “Tuổi trẻ số - Khát vọng vươn xa” tại Trường THPT Phạm Văn Đồng

(GLO)- Ngày 20 và 21-3, Trường THPT Phạm Văn Đồng (xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Hội trại chào mừng 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931–26/3/2026).

Hội trại với chủ đề “Tuổi trẻ số - Khát vọng vươn xa” thu hút gần 1.000 học sinh, giáo viên và phụ huynh tham gia. Chương trình có 17 tiểu trại đại diện cho 17 lớp, các tiểu trại được đầu tư trang trí sáng tạo và đáp ứng các quy định của Ban tổ chức gồm 1 trại chính và 1 trại phụ.

Các lớp đều đầu tư trang trí tiểu trại công phu, thể hiện sự sáng tạo của học sinh. Ảnh: Chu Hằng

Trong khuôn khổ hội trại còn diễn ra nhiều hoạt động như cuộc thi “Học sinh thanh lịch”, các gian hàng ẩm thực và các trò chơi dân gian gồm kéo co, đi cà kheo nam - nữ… Đặc biệt, hoạt động đốt lửa trại và giao lưu văn nghệ đã tạo không khí vui tươi, gắn kết học sinh trong toàn trường, góp phần giáo dục truyền thống và phát huy tinh thần xung kích của đoàn viên, thanh niên.

Một số hình ảnh khác:

Mỗi thành viên trong lớp cùng nhau trang trí và hoàn thiện trại. Ảnh: Chu Hằng
Ban Giám khảo chấm điểm các tiểu trại. Ảnh: Chu Hằng
Tại cuộc thi “Học sinh thanh lịch”, 34 thí sinh của 17 chi đoàn tự tin trình diễn trên sân khấu. Ảnh: Chu Hằng
Các thí sinh tham gia cuộc thi “Học sinh thanh lịch” thể hiện phần thi tài năng. Ảnh: Chu Hằng
Các học sinh tham gia nghi thức thắp lửa trại. Ảnh: Chu Hằng
Lửa trại và giao lưu văn nghệ thu hút đông đảo mọi người tham gia. Ảnh: Chu Hằng
Bên ánh lửa trại bập bùng, học sinh cùng hòa vào những điệu nhảy. Chu Hằng
Gia Lai: Khởi động chương trình "Tư vấn, tuyển sinh - hướng nghiệp" năm 2026

(GLO)- Sáng 2-3, tại Trường THPT Pleiku (phường Pleiku), Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường cao đẳng, đại học tổ chức chương trình “Tư vấn, tuyển sinh - hướng nghiệp” tỉnh Gia Lai năm 2026, mở đầu cho chuỗi hoạt động diễn ra tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Tặng quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Hiệp

Tặng quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Hiệp

(GLO)- Chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 6-2, Chi đoàn các Ban Đảng tỉnh phối hợp với Đoàn xã Bình Hiệp tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” năm 2026 tại xã Bình Hiệp.

