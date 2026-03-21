Sôi nổi hội trại “Tuổi trẻ số - Khát vọng vươn xa” tại Trường THPT Phạm Văn Đồng

(GLO)- Ngày 20 và 21-3, Trường THPT Phạm Văn Đồng (xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Hội trại chào mừng 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931–26/3/2026).
Hội trại với chủ đề “Tuổi trẻ số - Khát vọng vươn xa” thu hút gần 1.000 học sinh, giáo viên và phụ huynh tham gia. Chương trình có 17 tiểu trại đại diện cho 17 lớp, các tiểu trại được đầu tư trang trí sáng tạo và đáp ứng các quy định của Ban tổ chức gồm 1 trại chính và 1 trại phụ.
Trong khuôn khổ hội trại còn diễn ra nhiều hoạt động như cuộc thi “Học sinh thanh lịch”, các gian hàng ẩm thực và các trò chơi dân gian gồm kéo co, đi cà kheo nam - nữ… Đặc biệt, hoạt động đốt lửa trại và giao lưu văn nghệ đã tạo không khí vui tươi, gắn kết học sinh trong toàn trường, góp phần giáo dục truyền thống và phát huy tinh thần xung kích của đoàn viên, thanh niên.
(GLO)- Tiếng cồng chiêng vang vọng, tiếng reo hò, nói cười của học sinh, phụ huynh và giáo viên là không khí của Hội trại Mừng Đảng - Mừng xuân năm 2026 tại Trường THCS Trần Hưng Đạo (thôn 2, xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai).
(GLO)- Ngày 17-3, tại Trường THCS Chu Văn An, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn xã Ia O, Đồn Biên phòng Ia O và Công an xã tổ chức chương trình “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” và tuyên truyền về phòng - chống ma túy, bạo lực học đường.
(GLO)- Ngày 13-3, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Đoàn phường Quy Nhơn tổ chức chương trình “Học làm người có ích” và rèn luyện kỹ năng sống dành cho học sinh Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn.
(GLO)- Trước thềm cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, nhiều đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh Gia Lai lần đầu trở thành cử tri đã háo hức tìm hiểu về ngày hội lớn của đất nước.
(GLO)- Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2025-2026, tối 11-3, Đoàn Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức chương trình “Tuổi trẻ QNU với Ngày hội non sông”, thu hút gần 1.500 đoàn viên thanh niên đến từ các liên chi đoàn khoa tham gia.
(GLO)- Chiều 7-3, tại Hội trường 19-5 (xã Chư Prông), Tỉnh đoàn đã tổ chức chương trình "Tuổi trẻ Gia Lai hướng về Ngày hội non sông” nhằm tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên và nhân dân tham gia bầu cử.
(GLO)- Hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), ngày 7-3, tại Trường Tiểu học và THCS Phù Đổng, Đoàn UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Đoàn xã Ia Púch tổ chức chương trình "Tháng ba biên giới" với nhiều hoạt động ý nghĩa.
(GLO)- Nhằm chào mừng bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, ngày 7-3, Ban Chấp hành Đoàn phường An Phú (tỉnh Gia Lai) đã triển khai xây dựng công trình thanh niên “Đường cờ Tổ quốc” trên địa bàn phường.
(GLO) - Ngày 6-3, tại Trường THPT số 2 Nguyễn Trường Tộ (xã Ia Nan), Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức chương trình tuyên truyền phòng, chống ma túy và giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn.
(GLO)- Ngày 5-3, tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Yang Nam (điểm trường làng Tpông, xã Kông Chro, tỉnh Gia Lai), Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Quỹ Hy vọng, Tập đoàn FPT tổ chức khánh thành 5 công trình vệ sinh học đường.
(GLO)- Sáng 2-3, tại Trường THPT Pleiku (phường Pleiku), Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường cao đẳng, đại học tổ chức chương trình “Tư vấn, tuyển sinh - hướng nghiệp” tỉnh Gia Lai năm 2026, mở đầu cho chuỗi hoạt động diễn ra tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh.
(GLO)- Hưởng ứng Tết Trồng cây và ra quân Tháng Thanh niên năm 2026, ngày 28-2, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động: trồng cây xanh, thực hiện công trình thanh niên, hỗ trợ học sinh khó khăn… thể hiện rõ tinh thần xung kích, hướng về cộng đồng.
(GLO)- Ngày 8-2, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn dẫn đầu đoàn công tác tổ chức các hoạt động thuộc Chương trình “Xuân biên giới - Tết biển đảo” năm 2026 tại tỉnh Gia Lai.
(GLO)- Chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 6-2, Chi đoàn các Ban Đảng tỉnh phối hợp với Đoàn xã Bình Hiệp tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” năm 2026 tại xã Bình Hiệp.
(GLO)- Chiều 4-2, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm Công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh và Dự án Chồi Việt Nam tổ chức chương trình “Tết sẻ chia” tại xã Canh Vinh và Trung tâm Bảo trợ xã hội Đồng Tâm (phường Quy Nhơn Tây).
(GLO)- Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng tiếp tục được các tổ chức Đoàn, câu lạc bộ tình nguyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai lan tỏa bằng nhiều hoạt động thiết thực.