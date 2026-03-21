Sôi nổi hội trại “Tuổi trẻ số - Khát vọng vươn xa” tại Trường THPT Phạm Văn Đồng

(GLO)- Ngày 20 và 21-3, Trường THPT Phạm Văn Đồng (xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Hội trại chào mừng 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931–26/3/2026).

Hội trại với chủ đề “Tuổi trẻ số - Khát vọng vươn xa” thu hút gần 1.000 học sinh, giáo viên và phụ huynh tham gia. Chương trình có 17 tiểu trại đại diện cho 17 lớp, các tiểu trại được đầu tư trang trí sáng tạo và đáp ứng các quy định của Ban tổ chức gồm 1 trại chính và 1 trại phụ.

Các lớp đều đầu tư trang trí tiểu trại công phu, thể hiện sự sáng tạo của học sinh.

Trong khuôn khổ hội trại còn diễn ra nhiều hoạt động như cuộc thi “Học sinh thanh lịch”, các gian hàng ẩm thực và các trò chơi dân gian gồm kéo co, đi cà kheo nam - nữ… Đặc biệt, hoạt động đốt lửa trại và giao lưu văn nghệ đã tạo không khí vui tươi, gắn kết học sinh trong toàn trường, góp phần giáo dục truyền thống và phát huy tinh thần xung kích của đoàn viên, thanh niên.

Một số hình ảnh khác:

Tại cuộc thi “Học sinh thanh lịch”, 34 thí sinh của 17 chi đoàn tự tin trình diễn trên sân khấu. Ảnh: Chu Hằng

Các thí sinh tham gia cuộc thi “Học sinh thanh lịch” thể hiện phần thi tài năng. Ảnh: Chu Hằng

