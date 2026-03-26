Ký kết với các đối tác triển khai 10 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 675 triệu USD

(GLO)- Ông Nguyễn Văn Lăng, Tổng Giám đốc Công ty CP Becamex Bình Định cho biết, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai diễn ra ngày 28-3, Công ty sẽ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với các đối tác triển khai 10 dự án mới, với tổng vốn đầu tư hơn 675 triệu USD.

Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Becamex Bình Định có đầy đủ hạ tầng, với nhiều dịch vụ tiện ích, đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư và người lao động. Ảnh: Tiến Sỹ

Các dự án nói trên sẽ được thực hiện trên diện tích hơn 155 ha, tại Khu công nghiệp và Đô thị- dịch vụ Becamex Bình Định (xã Canh Vinh) trong thời gian tới. Cũng tại Hội nghị này, UBND tỉnh sẽ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty Infinite Horizon Global Holdings, Inc và Công ty TNHH Kurz Việt Nam để thực hiện 2 dự án sản xuất công nghiệp với tổng vốn 38,67 triệu USD tại Khu công nghiệp và Đô thị- dịch vụ Becamex Bình Định.

Cùng với các hoạt động chính thức tại Hội nghị, Công ty CP Becamex Bình Định còn thiết kế không gian triển lãm trực quan tại Trung tâm hội nghị tỉnh nhằm giới thiệu hệ sinh thái công nghiệp- đô thị- dịch vụ toàn diện, giúp DN tối ưu hóa chuỗi cung ứng cũng như nâng cao chất lượng đời sống cho chuyên gia và người lao động. Thông qua các giải pháp hạ tầng hiện đại, đồng bộ và xanh, kết hợp cùng các chính sách ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ đầu tư chuyên nghiệp, Công ty cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư có thể triển khai dự án một cách nhanh chóng và hiệu quả.