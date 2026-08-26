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Khoa học - Công nghệ

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Gia Lai: Tập huấn sử dụng các phần mềm dùng chung và AI cho cán bộ, công chức cấp xã

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RƠ LAN VIỆN
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(GLO)- Ngày 25-8, Trung tâm Chuyển đổi số (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai) tổ chức tập huấn sử dụng các phần mềm dùng chung và trí tuệ nhân tạo cho 40 cán bộ, công chức thuộc 7 xã: Bàu Cạn, Chư Prông, Ia Boòng, Ia Tôr, Ia Pia, Ia Lâu và Ia Krêl.

Trong thời gian một ngày, các báo cáo viên của Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh đã trang bị cho học viên kiến thức tổng quan và kỹ năng về cách sử dụng phần mềm Văn phòng điện tử (iDesk).

Theo đó, nội dung tập huấn được thiết kế bám sát thực tế của từng vị trí công tác, bao gồm: văn thư, chuyên viên và lãnh đạo tại các cơ quan nhà nước. Đặc biệt, lớp học còn hướng dẫn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác hành chính như: tổng hợp tài liệu, hỗ trợ xây dựng báo cáo, lập kế hoạch, tóm tắt văn bản, kiểm tra lỗi chính tả và thể thức văn bản.

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40 cán bộ, công chức cấp xã tham gia tập huấn về cách sử dụng phần mềm Văn phòng điện tử (iDesk). Ảnh: Rơ Lan Viện

Song song với phần lý thuyết, các báo cáo viên đã trực tiếp giải đáp những vướng mắc, đồng thời hướng dẫn học viên thực hành ngay trên máy tính để xử lý các tình huống thường gặp. Phương pháp truyền đạt trực quan này giúp học viên nhanh chóng nắm vững thao tác, từ đó xử lý nhanh và chính xác các nghiệp vụ chuyên môn.

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