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Tổng kết Trại sáng tạo số và trao giải Cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon 2026

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DƯƠNG LINH
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(GLO)- Ngày 4-10, tại Trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn, Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với Trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn và Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn tổng kết Trại sáng tạo số và trao giải Cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon 2026.

Tại Vòng chung kết Cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon 2026 với chủ đề “Thanh niên Gia Lai sáng tạo cùng AI - Chuyển đổi số vì cộng đồng”, 8 đội đã trình bày các sản phẩm ứng dụng công nghệ giải quyết những vấn đề thực tiễn.

Kết quả, Ban Tổ chức trao giải nhất cho đội đến từ Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn với sản phẩm “SILVERSHIELD AI - AI hỗ trợ phát hiện và phòng tránh lừa đảo trực tuyến cho người cao tuổi”.

Giải nhì thuộc về đội gồm các học sinh đến từ Đoàn Trường THPT Lê Lợi (phường Pleiku) với sản phẩm “Số hóa không gian di sản văn hóa làng Plei Ốp qua công nghệ thực tế ảo VR 360 tích hợp trí tuệ nhân tạo”.

Ban Tổ chức cũng trao 2 giải ba và 4 giải khuyến khích cho các đội còn lại.

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Ban Tổ chức trao giải nhất Cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon năm 2026 cho đội đến từ Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn. Ảnh: D.L

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn trường Đại học Quy Nhơn trao tặng 5 bộ máy tính (55 triệu đồng) và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh trao tặng 2 bộ máy tính (23 triệu đồng) cho xã Chiềng Khoong (tỉnh Sơn La).

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Đoàn trường Đại học Quy Nhơn và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai trao bảng tượng trưng, tặng máy tính cho đại diện xã Chiềng Khoong (tỉnh Sơn La). Ảnh: D.L

Dịp này, Tỉnh đoàn Gia Lai ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Công nghệ cao (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), Trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn và Công ty cổ phần Anhome Group. Nội dung hợp tác tập trung hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kết nối các nguồn lực phát triển.

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Tỉnh đoàn Gia Lai ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Công nghệ cao. Ảnh: D.L
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