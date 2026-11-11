Việt Nam xếp thứ 37 về năng lực cạnh tranh số và trí tuệ nhân tạo

(GLO)- Chiều 11-11, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ công bố kết quả của Việt Nam trong Bảng xếp hạng Năng lực cạnh tranh số và Trí tuệ nhân tạo thế giới năm 2026 (WDAIR 2026) do Viện Phát triển Quản lý Quốc tế (IMD) của Thụy Sĩ thực hiện.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh: Khoa học, công nghệ (KH-CN) và đổi mới sáng tạo trở thành động lực then chốt của tăng trưởng, chuyển đổi số làm thay đổi phương thức quản trị, sản xuất và cung cấp dịch vụ và trí tuệ nhân tạo đang mở ra một bước phát triển mới về năng suất.

Nhận thức rõ xu thế đó, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 22-12-2024 về đột phá phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã xác định KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, đặt mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu Đông Nam Á, nhóm 50 nước đứng đầu thế giới về năng lực cạnh tranh số và chỉ số phát triển Chính phủ điện tử, thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu Đông Nam Á về nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Phó Thủ tướng đánh giá cao kết quả Việt Nam đạt được trong bảng xếp hạng của IMD với mức 78,09 điểm, xếp thứ 37/70 nền kinh tế được xếp hạng và đứng thứ ba trong số 6 nền kinh tế Đông Nam Á được đánh giá gồm Singapore, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia và Philippines.

Đây là kết quả tích cực, ghi nhận nỗ lực phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời thể hiện bước tiến trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Theo Phó Thủ tướng, năng lực cạnh tranh số và trí tuệ nhân tạo không chỉ đơn thuần là thứ hạng trên một bảng đánh giá mà còn là nguồn thông tin tham chiếu quan trọng về khả năng của mỗi nền kinh tế trong việc nắm bắt cơ hội, thích ứng trước biến động và tạo dựng lợi thế phát triển.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại sự kiện. Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Để biến kết quả xếp hạng trở thành động lực phát triển lâu dài, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ KH-CN tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Đó là hành động quyết liệt, thực chất, tạo chuyển biến rõ nét và có kết quả đo lường được; tập trung đầu tư phát triển các nền tảng chiến lược, tạo lập năng lực cạnh tranh trong tương lai; chuyển hóa kết quả xếp hạng thành những chương trình hành động và giải pháp cải thiện cụ thể đối với những chỉ số còn thấp.