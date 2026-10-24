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Năm Lượng tử Gia Lai 2026 Nghị quyết số 57 Tin tức

Phường An Phú: Hơn 96% trường hợp hoàn thành định danh điện tử mức độ 2

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PHẠM NGỌC PHẠM NGỌC
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(GLO)- Ngày 23-10, Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phường An Phú (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị sơ kết 9 tháng thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026.

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Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Khánh Phong

Theo báo cáo tại hội nghị, sau 9 tháng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, công tác chuyển đổi số trên địa bàn phường đạt nhiều kết quả tích cực. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân về vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số từng bước được nâng lên.

Đến nay, phường đã cập nhật dữ liệu 2.700 hộ, làm sạch dữ liệu 1.200 trường hợp; hoàn thành định danh điện tử mức độ 2 cho 30.570/31.584 trường hợp, đạt gần 96,8%.

Bên cạnh đó, Tổ số hóa đã rà soát 477 hồ sơ, số hóa 295 hồ sơ, ký số 242 hồ sơ và tải thành công 208 hồ sơ lên hệ thống dữ liệu đảng viên. Tỷ lệ sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử đạt 90,79%; mạng 4G và cáp quang phủ sóng 100% địa bàn.

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Các đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Khánh Phong

Hội nghị cũng chỉ ra một số khó khăn như hệ thống dữ liệu chưa ổn định, việc tích hợp giấy tờ trên ứng dụng VNeID còn hạn chế, công tác phối hợp giữa các ngành chưa đồng bộ và nguồn lực đầu tư cho chuyển đổi số còn khó khăn.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Lưu Trung Nghĩa yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo phương châm “6 rõ”; tiếp tục làm giàu, làm sạch dữ liệu, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), củng cố hoạt động của các Tổ công nghệ số cộng đồng và tăng cường hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời biểu dương và nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn.

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