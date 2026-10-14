Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường khảo sát chuyển đổi số tại Gia Lai

(GLO)- Ngày 14-10, Đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã giám sát thực tế tại Gia Lai về thực hiện chính sách, pháp luật về chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW giai đoạn 2024-2026. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Trần Văn Khải - Phó Trưởng đoàn, chủ trì buổi làm việc.

Theo đó, Đoàn đã làm việc, khảo sát tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh, xã Canh Vinh và phường Quy Nhơn Bắc.

Nội dung giám sát tập trung vào hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến, hạ tầng, nền tảng số, kết nối, chia sẻ dữ liệu, nguồn nhân lực và những vướng mắc phát sinh trong quá trình chuyển đổi số.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Nhật Trường

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, trong 9 tháng năm 2026, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận mới được nộp trực tuyến toàn tỉnh đạt 96,16%. Tỉnh đã triển khai phương án đơn giản hóa 1.713 thủ tục hành chính, mức cắt giảm thời gian giải quyết và chi phí tuân thủ đạt 55,15%; hơn 40.000 hồ sơ được luân chuyển trong thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới.

Qua rà soát 1.942 thủ tục hành chính, 1.343 thủ tục được xác định có nhu cầu hoặc khả năng khai thác, tái sử dụng dữ liệu. Tuy nhiên, việc kết nối dữ liệu chưa thay thế hoàn toàn giấy tờ và thao tác thủ công, cho thấy vẫn còn dư địa để tiếp tục hoàn thiện quy trình và nâng hiệu quả phục vụ.

Đồng chí Trần Văn Khải - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội (thứ 2 từ trái sang) trải nghiệm một số dịch vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: Nhật Trường

Tại buổi làm việc, Đoàn đề nghị Trung tâm và các sở, ngành làm rõ hơn hiệu quả thực chất của chuyển đổi số đối với cán bộ, người dân và doanh nghiệp; nhất là tỷ lệ người dân tự thực hiện dịch vụ công trực tuyến, hồ sơ phải hỗ trợ tại quầy, việc ứng dụng trợ lý AI và hiệu quả tổ chức, vận hành các hệ thống.

Đoàn lưu ý chuyển đổi số phải gắn chặt với yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn và bảo mật dữ liệu; triển khai thận trọng, chắc chắn, đồng thời tiếp tục khắc phục những bất cập trong kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu.

Đoàn giám sát làm việc tại xã Canh Vinh. Ảnh: Nhật Trường

Tại xã Canh Vinh, trong 9 tháng năm 2026, địa phương tiếp nhận 8.140 hồ sơ thủ tục hành chính; tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,51%, cấp kết quả điện tử đạt 98,32%.

100% thôn, làng có internet băng thông rộng, 100% khu dân cư được phủ sóng di động. Tuy nhiên, chỉ hơn 20% người dân có thể tự nộp hồ sơ trực tuyến, phần lớn vẫn cần cán bộ, công chức và đoàn viên thanh niên hướng dẫn, hỗ trợ.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Trần Văn Khải tìm hiểu công việc của cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính Công xã Canh Vinh. Ảnh: Nhật Trường

Tại phường Quy Nhơn Bắc, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trong 9 tháng năm 2026 đạt 99,98%, trong đó hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt 49,31%. 100% cán bộ, công chức, viên chức được cấp và sử dụng chữ ký số chuyên dùng; 100% khu phố có internet băng thông rộng và khu dân cư được phủ sóng di động.

Quang cảnh buổi làm việc tại phường Quy Nhơn Bắc. Ảnh: Nhật Trường

Tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công, Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh thành viên Đoàn giám sát trực tiếp trải nghiệm một số thủ tục dưới góc nhìn của người sử dụng, kiểm tra quy trình tiếp cận, thao tác và sử dụng dịch vụ trực tuyến; đồng thời lắng nghe ý kiến của cán bộ, người dân. Qua đó, Đoàn có thêm cơ sở đối chiếu giữa số liệu báo cáo với hiệu quả phục vụ trong thực tế.

Qua khảo sát, Đoàn ghi nhận những chuyển biến tích cực trong phương thức giải quyết công việc, tinh thần trách nhiệm và sự chủ động của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đặc biệt, Đoàn đánh giá cao mô hình ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI của tỉnh trong việc triển khai các thủ tục đất đai.

Đoàn giám sát tìm hiểu việc Tổ công nghệ số cộng đồng phường Quy Nhơn Bắc hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: Nhật Trường

Tuy nhiên, việc liên thông giữa các hệ thống, khai thác, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu, nguồn nhân lực chuyên trách cũng như khả năng tự thực hiện dịch vụ công trực tuyến của người dân vẫn là những vấn đề cần tiếp tục tháo gỡ.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Trần Văn Khải đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá thực chất kết quả chuyển đổi số; làm rõ những khó khăn phát sinh từ thực tiễn và đề xuất giải pháp, kiến nghị cụ thể để Đoàn tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét. Qua đó, nâng cao hiệu quả chuyển đổi số và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.