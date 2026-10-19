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Nghị quyết số 57

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Việt Nam đặt mục tiêu vào top 3 Đông Nam Á về nghiên cứu, phát triển AI

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (theo Chinhphu.vn, Bộ Khoa học và Công nghệ)

(GLO)- Đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu thuộc nhóm 3 quốc gia dẫn đầu Đông Nam Á về nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời hình thành các nền tảng, mô hình và thương hiệu AI có năng lực cạnh tranh.

Mục tiêu này được xác định trong Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, theo Quyết định số 1671/QĐ-TTg ngày 28-8-2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, đến năm 2030, Việt Nam hướng tới trở thành một trong những trung tâm có năng lực nghiên cứu, phát triển, ứng dụng và đồng kiến tạo giá trị về AI tại ASEAN và châu Á. Mục tiêu không chỉ là mở rộng ứng dụng mà còn xây dựng năng lực quốc gia về nghiên cứu, làm chủ, triển khai và quản trị công nghệ này.

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Việt Nam đặt mục tiêu lọt vào nhóm 3 quốc gia dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về nghiên cứu, phát triển AI. Ảnh InT

Chiến lược đặt ra một số chỉ tiêu cụ thể: phát triển tối thiểu 5 nền tảng AI dùng chung quốc gia; hình thành ít nhất 10 thương hiệu AI Việt Nam có năng lực cạnh tranh trên thị trường khu vực và quốc tế; phát triển tối thiểu 8 mô hình AI tiếng Việt. Đồng thời, 100% dịch vụ công trực tuyến được tích hợp, hỗ trợ bởi AI và 100% hồ sơ thủ tục hành chính được hỗ trợ xử lý bằng công nghệ này.

Xa hơn, đến năm 2045, Việt Nam phấn đấu thuộc nhóm 10 quốc gia dẫn đầu châu Á về năng lực nghiên cứu, phát triển và làm chủ AI. Công nghệ này được định hướng trở thành nền tảng vận hành chủ đạo của Nhà nước, nền kinh tế và xã hội, góp phần nâng cao năng suất, năng lực đổi mới sáng tạo và khả năng tạo ra giá trị mới.

Để hiện thực hóa các mục tiêu, Chiến lược xác định 9 trụ cột, trong đó tập trung vào nhân lực và kỹ năng AI, dữ liệu và mô hình, hạ tầng tính toán, nghiên cứu và làm chủ công nghệ, ứng dụng trong quản trị quốc gia và các ngành kinh tế, phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp và quản trị AI an toàn, đáng tin cậy.

Nhân lực được xem là nền tảng quyết định. Định hướng đặt ra yêu cầu phát triển đội ngũ chuyên gia chất lượng cao, thu hút nhân tài trong nước và quốc tế, đồng thời đào tạo lại, bồi dưỡng kỹ năng AI cho lực lượng lao động. Việc đào tạo cần chuyển từ trang bị kỹ năng công nghệ đơn lẻ sang năng lực tạo ra sản phẩm, dịch vụ và giá trị thực tiễn bằng AI.

Cùng với đó, Việt Nam cần phát triển hạ tầng tính toán, điện toán đám mây, trung tâm dữ liệu AI và hệ thống dữ liệu phục vụ nghiên cứu, huấn luyện, kiểm thử, đánh giá công nghệ. Doanh nghiệp trong nước được xác định là lực lượng chủ lực trong nghiên cứu, phát triển, thương mại hóa và triển khai các sản phẩm, nền tảng, giải pháp AI “Make in Viet Nam”.

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Doanh nghiệp trong nước được xác định là lực lượng chủ lực trong nghiên cứu, phát triển, thương mại hóa và triển khai các sản phẩm, nền tảng, giải pháp AI “Make in Viet Nam”. Ảnh: Phương Vi

Trước đó, Quyết định số 1091/QĐ-TTg ngày 17-6-2026 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án hình thành các doanh nghiệp công nghệ chiến lược quy mô lớn trong nước giai đoạn 2026-2030 cũng đặt mục tiêu đưa Việt Nam vào nhóm 3 quốc gia dẫn đầu Đông Nam Á về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI. Đề án đồng thời hướng tới phát triển tối thiểu 6 hệ thống AI dựa trên dữ liệu Việt Nam, phục vụ các lĩnh vực thiết yếu gồm tư pháp; tài chính; nông nghiệp và môi trường; văn hóa, thể thao, du lịch; giáo dục; y tế.

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