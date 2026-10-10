Công đoàn phường An Phú ra mắt mô hình "Tư vấn pháp luật và trợ lý ảo AI trực tuyến"

(GLO)- Sáng 10-10, Công đoàn phường An Phú (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập 3 Công đoàn cơ sở (CĐCS) và ra mắt mô hình “Tư vấn pháp luật và trợ lý ảo AI công đoàn trực tuyến”; đồng thời tập huấn kỹ năng số, ứng dụng AI, bảo đảm an ninh, an toàn trên không gian mạng.

Tại hội nghị, Công đoàn phường An Phú công bố quyết định thành lập CĐCS tại 3 doanh nghiệp, gồm: Công ty CP Tập đoàn HP Oil Việt Nam, Công ty TNHH Dương Đông - Gia Lai và Công ty TNHH SB Prodis, với tổng số 40 đoàn viên. Đồng thời, công bố các quyết định công nhận Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh chủ chốt của 3 CĐCS nhiệm kỳ 2026-2030.

Trao quyết định thành lập 3 CĐCS và tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành các CĐCS nhiệm kỳ 2026-2030. Ảnh: M.C

Dịp này, Công đoàn phường An Phú ra mắt mô hình “Tư vấn pháp luật và trợ lý ảo AI công đoàn trực tuyến”. Mô hình hướng đến tạo thêm kênh hỗ trợ cán bộ Công đoàn, đoàn viên và người lao động tra cứu thông tin pháp luật về lao động, Công đoàn, bảo hiểm xã hội, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động và các vấn đề thường gặp trong thực tiễn.

Qua đó, góp phần rút ngắn thời gian tra cứu, nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật, giúp đoàn viên và người lao động tiếp cận thông tin thuận tiện hơn.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Chung Chính - Chủ tịch Công đoàn phường An Phú - nhấn mạnh: Chuyển đổi số không chỉ là sử dụng phần mềm hay công cụ công nghệ mà còn là đổi mới phương thức quản lý, tuyên truyền, cung cấp thông tin, tư vấn và hỗ trợ đoàn viên, người lao động.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt mô hình "Tư vấn pháp luật và trợ lý ảo AI công đoàn trực tuyến". Ảnh: M.C

Theo ông Chính, AI là công cụ hỗ trợ, không thay thế trách nhiệm và vai trò của cán bộ Công đoàn. Vì vậy, cán bộ Công đoàn và đoàn viên cần sử dụng công nghệ đúng mục đích, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin và chịu trách nhiệm đối với sản phẩm công việc.

Đối với các CĐCS mới thành lập, cần sớm xây dựng quy chế, chương trình hoạt động, triển khai những việc làm thiết thực nhằm chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

Trong khuôn khổ hội nghị, cán bộ CĐCS được tập huấn kỹ năng số, ứng dụng AI trong soạn thảo văn bản, xây dựng kế hoạch, báo cáo, tổng hợp và xử lý thông tin, xây dựng nội dung tuyên truyền, tổ chức hoạt động công đoàn; đồng thời, nâng cao khả năng nhận diện nguy cơ lừa đảo trực tuyến, giả mạo và thông tin sai sự thật.

Các nội dung nghiệp vụ tập trung vào thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, kỹ năng đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể và quản lý tài chính Công đoàn.