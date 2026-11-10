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10 nhà khoa học trẻ được trao Giải thưởng Quả Cầu Vàng 2026

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo TPO, TNO, VNN)

(GLO)- Ban Bí thư Trung ương Đoàn vừa quyết định trao Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2026 cho 10 cá nhân có thành tích nghiên cứu nổi bật, ghi nhận sự góp mặt của các nhà khoa học đang làm việc tại nhiều cơ sở đào tạo, nghiên cứu trong nước và quốc tế.

Các gương mặt tiêu biểu ở 7 lĩnh vực công nghệ

Theo công bố vào ngày 10-11, 10 cá nhân nhận giải thuộc 7 lĩnh vực công nghệ. Trong đó, công nghệ số; công nghệ robot và tự động hóa; công nghệ y sinh, dược và sinh học ứng dụng có 2 người ở mỗi lĩnh vực.

Bốn lĩnh vực còn lại gồm công nghệ môi trường và phát triển bền vững; công nghệ năng lượng và vật liệu tiên tiến; công nghệ chip bán dẫn; công nghệ hàng không và vũ trụ, mỗi lĩnh vực có 1 đại diện.

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10 nhà khoa học trẻ đạt Giải thưởng Quả Cầu Vàng 2026. Ảnh: TPO

77 hồ sơ tham gia xét chọn

Giải thưởng năm 2026 tiếp nhận 77 hồ sơ từ 51 cơ quan, đơn vị, trường học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, trong đó 71 hồ sơ đáp ứng yêu cầu hợp lệ.

Đây là năm đầu tiên giải thưởng áp dụng quy chế mới, mở rộng phạm vi xét chọn từ 5 lên 10 lĩnh vực công nghệ, phù hợp định hướng phát triển công nghệ chiến lược theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Các cá nhân được trao giải có thành tích nghiên cứu, công bố khoa học quốc tế, sở hữu bằng sáng chế hoặc giải pháp hữu ích. Một số công trình đã được ứng dụng thực tế. Nhiều người cũng đạt giải thưởng tại các cuộc thi khoa học, công nghệ trong và ngoài nước.

Mỗi cá nhân nhận bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, cúp Quả Cầu Vàng, giấy chứng nhận và tiền thưởng 20 triệu đồng. Lễ trao giải dự kiến diễn ra ngày 17-11-2026 tại Hà Nội.

Danh sách cụ thể gồm:

Công nghệ số: Thạc sĩ Vũ Thị Hạnh (sinh năm 1992), Trưởng phòng Công nghệ, Kỹ thuật - Lab, Học viện Viettel; Tiến sĩ Hy Trường Sơn (sinh năm 1993), trợ lý giáo sư tại Đại học Alabama, Birmingham (Mỹ).

Công nghệ robot và tự động hóa: Tiến sĩ Nguyễn Thị Vân Anh (sinh năm 1992), giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội; Tiến sĩ Thái Mai Thành (sinh năm 1993), giảng viên Đại học VinUni.

Công nghệ y sinh, dược và sinh học ứng dụng: Tiến sĩ Lương Xuân Huy (sinh năm 1991), giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội; Tiến sĩ Lê Hữu Thọ (sinh năm 1991), giảng viên Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Công nghệ môi trường và phát triển bền vững: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Viết Cường (sinh năm 1991), giảng viên cao cấp Đại học Xây dựng Hà Nội.

Công nghệ năng lượng và vật liệu tiên tiến: Tiến sĩ Cao Lê Anh Kiệt (sinh năm 1992), trợ lý giáo sư tại Đại học Hiroshima (Nhật Bản).

Công nghệ chip bán dẫn: Tiến sĩ Dương Ngọc Thanh (sinh năm 1992), giảng viên Đại học Phenikaa.

Công nghệ hàng không và vũ trụ: Tiến sĩ Nguyễn Đông Nhật (sinh năm 1991), chuyên gia tại Tổ chức Nghiên cứu khoa học ứng dụng Hà Lan.

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