(GLO)- Sự cố phần mềm tại ngân hàng JPMorgan Chase khiến hàng nghìn khách hàng ở Mỹ gặp khó khăn khi truy cập dịch vụ ngân hàng trực tuyến và thực hiện giao dịch. Trục trặc còn ảnh hưởng đến một số giao dịch liên ngân hàng và chuyển tiền qua nền tảng Zelle.

Ngày 16-11 (giờ địa phương), khách hàng của nhiều ngân hàng lớn tại Mỹ, như JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, U.S. Bank và Capital One, phản ánh tình trạng khó truy cập ứng dụng, kiểm tra số dư và thực hiện giao dịch trực tuyến.

Một chi nhánh của Bank of America trên đường Connecticut ở thủ đô Washington D.C. Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN

Theo dữ liệu của trang theo dõi tình trạng gián đoạn dịch vụ trực tuyến Downdetector, đến khoảng 14 giờ cùng ngày (giờ miền Đông nước Mỹ), Chase ghi nhận gần 4.800 báo cáo sự cố.

Người dùng các ngân hàng Bank of America, Wells Fargo và một số tổ chức tài chính khác cũng phản ánh những trở ngại tương tự.

JPMorgan Chase xác nhận sự cố bắt nguồn từ lỗi phần mềm trong hệ thống phần cứng nội bộ, khiến một số giao dịch mất nhiều thời gian xử lý hơn bình thường.

Ngân hàng khẳng định đây không phải sự cố an ninh mạng, đồng thời cho biết khách hàng vẫn có thể truy cập tài khoản và sử dụng số tiền của mình.

Trục trặc tại Chase cũng tạo ra ảnh hưởng dây chuyền đối với một số giao dịch liên quan đến ngân hàng này.

Đại diện U.S. Bank cho biết hệ thống của ngân hàng không bị ảnh hưởng trực tiếp, nhưng khách hàng chuyển hoặc nhận tiền qua Zelle với một tổ chức tài chính khác có thể gặp tình trạng giao dịch chậm.

Zelle là dịch vụ chuyển tiền trực tiếp giữa các cá nhân, được tích hợp trong ứng dụng của nhiều ngân hàng tại Mỹ.

JPMorgan Chase nhấn mạnh sự cố mang tính cục bộ, không ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống ngân hàng. Bank of America và Citigroup cũng không ghi nhận trục trặc riêng đối với hệ thống dịch vụ của mình.

Sự việc diễn ra sau những trục trặc công nghệ khác tại Mỹ trong cùng tuần, trong đó có sự cố Microsoft ảnh hưởng đến Outlook, Teams và Copilot, cùng sự cố hệ thống liên lạc kiểm soát không lưu khiến hoạt động hàng không bị gián đoạn.