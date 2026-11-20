(GLO)- Sáng 20-11, tại phường Quy Nhơn Đông, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai phối hợp với Công ty TNHH Sở hữu Trí tuệ S&O tổ chức Hội nghị tập huấn nhận diện, phân biệt hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

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Chương trình tập huấn dành cho cán bộ, công chức quản lý thị trường cùng cán bộ các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan trực tiếp làm công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý vi phạm trên địa bàn tỉnh.

Đại diện Công ty TNHH Sở hữu Trí tuệ S&O chia sẻ thông tin tại hội nghị tập huấn. Ảnh: Nhật Trường

Tại hội nghị, đại diện đơn vị phối hợp đã trao đổi thông tin, hướng dẫn cách nhận diện hàng thật, hàng giả của 6 nhóm thương hiệu quốc tế gồm: Asics, Coty, Luxottica, Longchamp, New Era và Under Armour.

Đồng thời, phân tích các đặc điểm kỹ thuật, quy chuẩn sản xuất, dấu hiệu nhận diện riêng của từng nhãn hiệu, giúp lực lượng chức năng dễ dàng đối chiếu khi kiểm tra thực tế.

Các đại biểu tham dự tập huấn. Ảnh: Nhật Trường

Thông qua hội nghị tập huấn, lực lượng chức năng được bổ sung kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ trước thủ đoạn sản xuất, kinh doanh hàng giả ngày càng tinh vi, góp phần nâng cao hiệu quả chống hàng giả, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và ổn định thị trường trên địa bàn tỉnh.