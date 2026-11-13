Sự cố Microsoft làm gián đoạn Outlook, Teams và nhiều dịch vụ trực tuyến

(GLO)- Sự cố kỹ thuật tại Microsoft khiến Outlook, Microsoft 365, Teams và nhiều ứng dụng trực tuyến bị gián đoạn. Gần 130.000 lượt báo lỗi Outlook được ghi nhận tại thời điểm cao nhất, trong khi các kết nối phục vụ nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) của OpenAI và Anthropic cũng chịu ảnh hưởng.

Ngày 12-11, Microsoft gặp sự cố kỹ thuật khiến nhiều dịch vụ của tập đoàn công nghệ này không thể hoạt động bình thường, gây gián đoạn liên lạc và công việc của người dùng tại nhiều khu vực.

Biểu tượng tập đoàn Microsoft tại New York, Mỹ. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo Reuters và Associated Press (AP), tình trạng ảnh hưởng chủ yếu đến Outlook, Microsoft 365 và Teams, đồng thời tác động đến một số dịch vụ AI có kết nối với hệ sinh thái Microsoft.

Dữ liệu từ Downdetector, trang theo dõi tình trạng gián đoạn dịch vụ trực tuyến, cho thấy số lượt báo cáo lỗi Outlook đạt gần 130.000 vào thời điểm cao nhất.

Tại 1 thời điểm khác trong ngày, nền tảng này ghi nhận hơn 97.000 lượt báo lỗi Outlook, trên 38.000 lượt đối với Microsoft 365 và khoảng 4.500 lượt liên quan đến Teams.

Người dùng phản ánh không thể truy cập hộp thư, gửi hoặc nhận email, trong khi một số ứng dụng phục vụ công việc cũng gặp lỗi kết nối.

Microsoft cho biết sự cố ban đầu được ghi nhận tại châu Mỹ, sau đó cảnh báo khả năng ảnh hưởng kết nối Microsoft 365 ở những khu vực khác.

Theo thông tin cập nhật của Microsoft, 1 bộ phận hạ tầng chịu tải cao do nhiều máy chủ bất ngờ không hoạt động, khiến khối lượng xử lý dồn sang các máy chủ còn lại.

Tập đoàn xác nhận tình trạng này không xuất phát từ việc lưu lượng truy cập tăng đột biến. Tuy nhiên, nguyên nhân gốc khiến các máy chủ ngừng hoạt động chưa được xác định đầy đủ.

Để khắc phục, Microsoft tạm dừng triển khai các thay đổi hệ thống, chuyển hướng lưu lượng sang những tuyến kết nối khác và tiến hành khởi động lại các máy chủ gặp sự cố.

Đến tối 12-11 (theo giờ Mỹ), một phần máy chủ đã được đưa trở lại hoạt động ổn định, song quá trình phục hồi vẫn diễn ra từng bước và chưa có thời điểm cụ thể để hoàn tất toàn bộ.

Sự cố còn ảnh hưởng đến các kết nối Microsoft mà OpenAI và Anthropic sử dụng. OpenAI cho biết đang điều tra lỗi khiến một số kết nối mới không hoạt động và công cụ gặp trục trặc.

Anthropic cũng xác nhận sự cố từ nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài ảnh hưởng đến kết nối Microsoft 365 của hãng.