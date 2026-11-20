(GLO)- Bốn nguyên mẫu iPhone 20 được cho là đang được Apple thử nghiệm, trong đó có phương án sử dụng kính bo cong toàn bộ 4 cạnh, tạo hiệu ứng màn hình gần như không viền. Đây có thể là thay đổi đáng chú ý của dòng điện thoại này khi bước sang cột mốc 20 năm vào năm 2027.

Theo thông tin từ tài khoản chuyên về công nghệ Ice Universe, Apple đang đánh giá 4 mẫu thiết kế dành cho thế hệ iPhone kỷ niệm 20 năm.

Các nguyên mẫu được chia thành 2 nhóm: 1 nhóm giữ bề mặt kính phẳng, nhóm còn lại sử dụng cấu trúc kính uốn cong ở cả 4 cạnh.

Trong số này, phương án kính cong thu hút sự chú ý nhờ cách xử lý phần tiếp giáp giữa màn hình và khung máy.

Ảnh: PhoneArena

Nguồn tin cho biết độ rộng viền màn hình thực tế có thể chỉ khoảng 1 mm. Hiệu ứng ánh sáng tại các mép kính giúp phần viền khó nhận thấy khi quan sát từ phía trước, tạo cảm giác không gian hiển thị rộng hơn.

Thiết kế này không phải ý tưởng mới được Apple đưa ra gần đây. Theo Ice Universe, hãng đã dành khoảng 3 năm nghiên cứu, thử nghiệm và điều chỉnh cấu trúc kính cong.

So với những mẫu thử ban đầu, phiên bản mới có độ uốn nhẹ hơn. Việc thay đổi này được cho là nhằm cải thiện hình thức và khả năng sử dụng thiết bị.

Trang công nghệ PhoneArena nhận định, việc Apple duy trì nhiều nguyên mẫu có thể giúp hãng cân nhắc giữa thiết kế mới và những yêu cầu về độ bền, khả năng sản xuất.

Một trong những khả năng được đặt ra là kính phẳng sẽ được sử dụng trên phiên bản iPhone tiêu chuẩn, còn thiết kế cong dành cho các mẫu cao cấp.

Trước đó, nhà báo Mark Gurman của Bloomberg từng đề cập định hướng thiết kế iPhone với 2 mặt kính được bo cong về phía cạnh, kết hợp khung kim loại mảnh ở giữa.

Apple dự kiến giới thiệu thế hệ iPhone đặc biệt vào năm 2027, đánh dấu 20 năm kể từ khi chiếc iPhone đầu tiên ra mắt năm 2007. Một số nguồn tin dự đoán hãng có thể sử dụng tên gọi iPhone 20 thay vì iPhone 19 để đánh dấu cột mốc này.