Facebook ngừng hỗ trợ hồ sơ phụ sau ngày 14-12-2026, người dùng cần lưu ý gì?

(GLO)- Meta sẽ xóa vĩnh viễn các trang cá nhân phụ trên Facebook sau ngày 14-12-2026, đồng thời chấm dứt tính năng cho phép tạo nhiều hồ sơ trong cùng một tài khoản.

Ngày 12-11, Meta thông báo loại bỏ tính năng Additional Profiles, cho phép người dùng tạo các trang cá nhân bổ sung bên cạnh hồ sơ chính.

Theo kế hoạch, những trang phụ này cùng dữ liệu liên quan sẽ bị xóa vĩnh viễn sau ngày 14-12-2026.

Thông tin Facebook sắp xóa tài khoản phụ gây xôn xao mạng xã hội. Tuy nhiên, những tài khoản thường được gọi là nick clone không phải đối tượng được nhắc đến. Ảnh: Meta

Tính năng được Facebook triển khai từ tháng 9-2023, hướng đến việc giúp người dùng phân chia hoạt động trên mạng xã hội theo từng nhóm quan hệ hoặc sở thích.

Mỗi tài khoản đủ điều kiện có thể tạo tối đa 4 trang cá nhân phụ, sử dụng tên hiển thị, danh sách bạn bè và bảng tin riêng. Người dùng có thể chuyển đổi giữa các hồ sơ mà không cần đăng xuất.

Tuy nhiên, Meta cho rằng việc duy trì nhiều hồ sơ khiến trải nghiệm Facebook trở nên phức tạp và khó bảo đảm tính nhất quán.

Công ty quyết định đưa nền tảng trở lại mô hình một trang cá nhân chính, đồng thời thông báo trực tiếp đến những người đang sử dụng tính năng này.

Thông báo của Meta dễ gây hiểu nhầm với việc xóa tài khoản clone, nhưng hai khái niệm này khác nhau.

Trang cá nhân phụ là hồ sơ được tạo bên trong 1 tài khoản Facebook, sử dụng chung thông tin đăng nhập.

Trong khi đó, tài khoản clone thường được người dùng đăng ký riêng biệt, có thông tin đăng nhập độc lập.

Do vậy, việc chấm dứt Additional Profiles không có nghĩa Facebook sẽ xóa hàng loạt tài khoản thứ hai của người dùng.

Meta xác nhận trang cá nhân chính và các trang Facebook (Fanpage) vẫn được giữ nguyên. Những người không sử dụng tính năng hồ sơ phụ cũng không bị ảnh hưởng.

Những người đang sử dụng trang cá nhân phụ nên kiểm tra thông báo từ Facebook và tải về các dữ liệu quan trọng trước thời hạn.

Đặc biệt, người dùng sử dụng hồ sơ phụ để quản trị nhóm Facebook cần chuyển quyền quản lý sang trang cá nhân chính hoặc một thành viên khác.

Nếu nhóm không còn quản trị viên sau khi hồ sơ phụ bị xóa, hoạt động của nhóm có thể bị tạm dừng cho đến khi được bổ sung người quản lý.

Meta cho biết sẽ thông báo đến người sử dụng thông qua email, thông báo trong ứng dụng và bảng tin.

Việc chủ động rà soát dữ liệu, quyền quản trị và các cộng đồng đang tham gia sẽ giúp người dùng hạn chế gián đoạn khi tính năng chính thức bị chấm dứt.