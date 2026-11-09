Apple muốn nâng cấp Siri thành trợ lý AI có thể tự làm nhiều việc từ năm 2027

(GLO)- Apple được cho là đang thúc đẩy phát triển Siri theo hướng tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI agent), có khả năng tự theo dõi mục tiêu và tiếp tục thực hiện công việc mà không cần người dùng liên tục đưa ra yêu cầu.

Ngày 8-11, Bloomberg đưa tin, lãnh đạo Apple đang yêu cầu bộ phận phần mềm đẩy nhanh tiến độ và theo đuổi chiến lược AI tham vọng hơn, trong đó có việc phát triển Siri thành một tác nhân AI thực thụ.

Siri mới không chỉ đơn thuần là một trợ lý giọng nói mà sẽ trở thành một “AI Agent” thực thụ. Ảnh: Bloomberg

Khác biệt giữa trợ lý ảo truyền thống và AI agent nằm ở khả năng chủ động theo đuổi mục tiêu. Siri hiện có thể hiểu ngữ cảnh cá nhân, truy cập thông tin trên thiết bị và hỗ trợ một số thao tác trong ứng dụng.

Trong khi đó, những tác nhân AI như Dots của OpenAI, Muse của Meta và Grok có thể ghi nhớ mục tiêu, xác định bước tiếp theo và tiếp tục xử lý nhiệm vụ mà không cần người dùng khởi động từng hành động.

Apple được cho là muốn Siri tiến tới mô hình này, qua đó chuyển từ công cụ phản hồi yêu cầu sang trợ lý có thể chủ động hoàn thành công việc.

Một số cải tiến đang được phát triển cũng cho thấy hướng đi đó. Theo Bloomberg, Siri có thể được bổ sung khả năng điều khiển chi tiết hơn các ứng dụng do Apple phát triển, như xoay, cắt ảnh trong ứng dụng Photos hoặc sắp xếp các thẻ trình duyệt Safari.

Những tính năng này được dự kiến triển khai trong iOS 27.3. Khả năng tương tác với ứng dụng bên thứ ba, chẳng hạn đặt món ăn hoặc đặt chỗ nhà hàng, có thể xuất hiện ở giai đoạn sau.

Động thái trên diễn ra khi Apple chịu sức ép cạnh tranh ngày càng lớn từ các công ty phát triển AI.

Nếu được triển khai, tác nhân AI có thể mở rộng đáng kể khả năng hỗ trợ người dùng trên iPhone và các thiết bị Apple.