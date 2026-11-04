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Siri AI bắt đầu thử nghiệm tiếng Việt trên iPhone

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (theo VnExpress, Znews)

(GLO)- Apple đã đưa tiếng Việt vào phiên bản thử nghiệm mới của Siri AI trên iOS 27.3 beta, mở ra khả năng tương tác với trợ lý ảo bằng ngôn ngữ mẹ đẻ. Đây là bước tiến đáng chú ý trong quá trình mở rộng hỗ trợ ngôn ngữ của hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence.

Theo đó, Apple đã phát hành bản thử nghiệm iOS 27.3 beta, trong đó người dùng có thể tương tác với Siri AI bằng tiếng Việt. Với sự bổ sung này, tiếng Việt được ghi nhận là ngôn ngữ thứ 7 của trợ lý ảo AI thế hệ mới.

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Biểu tượng Siri AI khi hoạt động trên iPhone. Ảnh: Tuấn Hưng/VnExpress

Trước đó, khi giới thiệu Siri AI tại Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu WWDC 2026 vào tháng 6, Apple mới triển khai hỗ trợ tiếng Anh. Đến bản cập nhật iOS 27.2 phát hành ngày 27-10, hãng tiếp tục mở rộng thêm 5 ngôn ngữ gồm tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Tây Ban Nha.

Theo lộ trình công bố của Apple, các ngôn ngữ khác như tiếng Trung phồn thể, tiếng Na Uy, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và tiếng Việt cũng nằm trong kế hoạch mở rộng hỗ trợ vào cuối năm 2026. Việc tiếng Việt xuất hiện trên bản thử nghiệm mới cho thấy quá trình triển khai đang được đẩy nhanh.

Trước đó, tiếng Việt từng được bổ sung vào Siri truyền thống năm 2025, sau khoảng 14 năm kể từ khi trợ lý ảo này ra mắt. Việc tiếp tục được tích hợp vào thế hệ Siri AI đánh dấu bước phát triển mới trong khả năng phục vụ người dùng Việt Nam của Apple.

Người dùng muốn trải nghiệm sớm có thể đăng ký chương trình thử nghiệm phần mềm của Apple và kiểm tra bản cập nhật iOS 27.3 beta trong mục Cài đặt, chọn Cài đặt chung, sau đó vào Cập nhật phần mềm và Bản cập nhật beta.

Việc tiếng Việt được đưa vào Siri AI không chỉ mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ mới mà còn cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của ngôn ngữ Việt trong chiến lược phát triển trí tuệ nhân tạo của các tập đoàn công nghệ toàn cầu. Đây cũng là cơ hội để người dùng trong nước tiếp cận sâu hơn với hệ sinh thái AI của Apple trong thời gian tới.

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