(GLO)- Sáng 19-11, tại Trường Đại học FPT Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Đông), Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ phát động hưởng ứng phong trào “Bình dân học vụ số” và các hoạt động phát triển năng lực số năm 2026.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh vai trò của đoàn viên, thanh niên trong việc đưa kiến thức, kỹ năng số đến với cộng đồng, giúp người dân tiếp cận và sử dụng hiệu quả các tiện ích số.

Quang cảnh lễ phát động. Ảnh: Phan Tuấn

Ông Nguyễn Hải Nam đề nghị tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả các đội hình “Bình dân học vụ số”, trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và các nền tảng số thiết yếu.

Đồng thời, chú trọng hỗ trợ người cao tuổi, người yếu thế tiếp cận công nghệ theo phương châm “cầm tay chỉ việc”; nâng cao nhận thức về bảo vệ dữ liệu cá nhân và phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng.

Phát biểu hưởng ứng, bà Hồ Thị Kim Thu - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đề cập đến việc phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng thanh niên tình nguyện trong triển khai phong trào tại cơ sở.

Trong đó, chú trọng duy trì các đội hình tình nguyện, tổ công nghệ số cộng đồng, hướng dẫn người dân tiếp cận, sử dụng các dịch vụ số thiết thực, an toàn và hiệu quả.

Tại lễ phát động, 5 đội hình “Bình dân học vụ số” trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã ra mắt, gồm: Đoàn Trường Đại học Quy Nhơn, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Đoàn phường Quy Nhơn, Đoàn phường Quy Nhơn Nam và Đoàn phường Quy Nhơn Đông.

Ông Nguyễn Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (thứ 4 từ phải sang) trao hỗ trợ cho các đội hình "Bình dân học vụ số". Ảnh: Phan Tuấn

Dịp này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hỗ trợ mỗi đội hình 3 triệu đồng, với tổng kinh phí 15 triệu đồng, nhằm động viên các lực lượng tình nguyện triển khai hoạt động.

Sau lễ ra mắt, các đội hình xuất quân, tham gia hướng dẫn người dân sử dụng các dịch vụ số, hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến và tiếp cận những tiện ích công nghệ trong đời sống.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu tham quan không gian triển lãm “Mặt trận và công nghệ số”, tìm hiểu, trải nghiệm các mô hình, nền tảng và giải pháp ứng dụng công nghệ số trong công tác Mặt trận và đời sống xã hội.

Không gian triển lãm có 5 gian hàng giới thiệu, trải nghiệm công nghệ, góp phần tăng cường khả năng tiếp cận các giải pháp chuyển đổi số.

Cùng với lễ phát động, trong 2 ngày 19 và 20-11, chương trình tổ chức 3 lớp tập huấn phát triển năng lực số cho 600 cán bộ Mặt trận, đoàn viên, hội viên và người lao động trong doanh nghiệp, hợp tác xã.

Các học viên tham gia lớp tập huấn. Ảnh: Phan Tuấn

Các lớp tập huấn tập trung vào quy trình kinh doanh trên nền tảng số, từ đăng tải sản phẩm, tiếp cận khách hàng đến thanh toán, giao hàng và chăm sóc khách hàng; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong xây dựng nội dung, quảng bá sản phẩm và hỗ trợ hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh đó, học viên được trang bị kiến thức về giao dịch an toàn trên môi trường số, bảo vệ dữ liệu cá nhân, kiểm tra thông tin trước khi giao dịch và nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến. Chương trình kết hợp hướng dẫn, trao đổi và thực hành, giúp học viên nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ vào công việc và đời sống.

Thông qua các hoạt động, chương trình hướng đến nâng cao năng lực số cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân; phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức thành viên và lực lượng tình nguyện trong phổ cập kỹ năng số, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số từ cơ sở.