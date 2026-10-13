Gia Lai đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số” từ cơ sở

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường Pleiku, phường Bình Định (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng phong trào “Bình dân học vụ số” năm 2026.

Chiều 12-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường Pleiku tổ chức chương trình phát động phong trào “Bình dân học vụ số” năm 2026 với chủ đề “Bình dân học vụ số Pleiku - Học để làm, làm để lan tỏa”. Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Xuân Phước, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, cùng lãnh đạo địa phương, đại diện các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên ở khu dân cư.

Phường Pleiku ra mắt các sản phẩm, mô hình trong chuyển đổi số năm 2026. Ảnh: Bá Bính

Tại chương trình, các đại biểu theo dõi phóng sự về kết quả ứng dụng công nghệ số trong công tác tuyên truyền, vận động và kết nối với Nhân dân. Đến nay, phường Pleiku duy trì 85 nhóm Zalo, hỗ trợ 4.223 người dân, đăng tải 615 bài tuyên truyền trên các nền tảng số, thực hiện 512 lượt khảo sát trực tuyến và có 650 lượt đoàn viên tham gia hỗ trợ chuyển đổi số.

Dịp này, phường Pleiku ra mắt 17 hòm thư số tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của Nhân dân; Cẩm nang “Công cụ AI”; Sổ tay số Hội Liên hiệp Phụ nữ; Thư viện số Hội Nông dân và mô hình số hóa không gian di sản văn hóa làng Ơp bằng công nghệ thực tế ảo VR 360 tích hợp trí tuệ nhân tạo. Các sản phẩm, mô hình góp phần đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả tương tác với người dân và quảng bá bản sắc văn hóa địa phương.

Sau lễ phát động, 120 cán bộ, đảng viên và thành viên các Ban Công tác Mặt trận, chi hội đoàn thể tại khu dân cư được tập huấn chuyên đề “Nhận thức và ứng dụng cơ bản Gen AI trong công việc”, nhằm nâng cao kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào công tác chuyên môn và hoạt động tại cơ sở.

Trước đó, ngày 10-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Định phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức hội nghị tập huấn “Bình dân học vụ số” năm 2026 cho 60 đại biểu là cán bộ tổ dân phố, thành viên Ban Công tác Mặt trận, chi đoàn, chi hội, đoàn viên và hội viên trên địa bàn.

Phường Bình Định tổ chức tập huấn Bình dân học vụ số năm 2026. Ảnh: Ngọc Anh

Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn những kiến thức, kỹ năng cơ bản về sử dụng điện thoại thông minh, ứng dụng số và dịch vụ công trực tuyến; nộp đảng phí trực tuyến; sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID an toàn, hiệu quả; bảo vệ dữ liệu cá nhân và nhận diện, phòng tránh các hình thức lừa đảo trên không gian mạng.

Thông qua các hoạt động, hai phường hướng đến nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở, phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng các nền tảng số. Qua đó, góp phần lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số”, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện từ khu dân cư.