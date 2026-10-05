Đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số” trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Các đơn vị thuộc Sư đoàn 2 (Quân khu 5) và Quân đoàn 34 đang đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số” trong sinh hoạt, huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ.

Buổi tối ở Tiểu đoàn 15 (Sư đoàn 2), những giờ học trên nền tảng “Bình dân học vụ số” QLMS của Bộ Quốc phòng đã trở thành một phần trong sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ. Người thành thạo máy tính hướng dẫn người còn lúng túng, những nội dung chưa rõ được trao đổi ngay trong đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 15 (Sư đoàn 2) học tập trên nền tảng “Bình dân học vụ số” QLMS của Bộ Quốc phòng. Ảnh: N.T

Thiếu tá Nguyễn Chí Trung - Chính trị viên Tiểu đoàn 15 - chia sẻ: “Chúng tôi thành lập tổ hỗ trợ, người biết nhiều hướng dẫn người biết ít, người chưa biết được hướng dẫn cụ thể. Việc học được thực hiện thường xuyên, gắn với những thao tác mà cán bộ, chiến sĩ phải sử dụng trong công việc và sinh hoạt hằng ngày”.

Nội dung học tập tập trung vào đăng nhập, truy cập bài học, làm bài kiểm tra, tìm kiếm thông tin, sử dụng nền tảng và bảo đảm an toàn trong môi trường số. Mỗi chiến sĩ được cấp 5 tài khoản, cán bộ 20 tài khoản. Đến nay, 140/140 tài khoản đã hoàn thành nội dung học tập theo yêu cầu.

Đóng quân trên địa bàn có đông người Bahnar sinh sống và có cán bộ, chiến sĩ là người Bahnar, Tiểu đoàn 15 hướng việc học tập kỹ năng số vào nhu cầu thực tế. Một số quân nhân là người Bahnar đã tìm hiểu, nghiên cứu phần mềm tra cứu tiếng Bahnar phục vụ học tập, giao tiếp hằng ngày, mang lại hiệu quả thiết thực. Đơn vị tiếp tục hoàn thiện hệ thống từ vựng, đưa công nghệ đến gần hơn với công việc và đời sống của bộ đội.

Cách làm này cũng được triển khai ở các đơn vị thuộc Quân đoàn 34. Tại Tiểu đoàn Trinh sát 28 (Bộ Tham mưu), Tổ bình dân học vụ số được thành lập để hướng dẫn, tập huấn và cung cấp tài liệu; mô hình “Đảng viên tiên phong học tập kỹ năng số” tạo lực lượng nòng cốt hỗ trợ đồng đội.

Tiểu đoàn Trinh sát 28 tọa đàm về chuyển đổi số gắn với phong trào “Bình dân học vụ số”. Ảnh: N.T

Tại Trung đoàn Thông tin 29, các tổ hỗ trợ kỹ năng số hướng dẫn, giải đáp những vấn đề cán bộ, chiến sĩ gặp trong quá trình sử dụng công nghệ. Đơn vị tổ chức các lớp bồi dưỡng, kiểm tra kiến thức, kỹ năng phục vụ công việc.

Cùng với đào tạo, Trung đoàn chú trọng bảo đảm hạ tầng. Hệ thống truyền dẫn dữ liệu được kết nối đến cấp đại đội; đơn vị đầu tư 12 máy tính để bàn cùng thiết bị phục vụ kết nối. Đến nay, 35/35 máy tính đã kết nối mạng quân sự.

Hạ tầng kỹ thuật được đầu tư giúp xử lý văn bản trên môi trường số thuận lợi hơn. Hàng nghìn văn bản thường và văn bản mật đã được gửi, nhận qua thư điện tử quân sự; 100% văn bản thuộc diện thực hiện được ký số.

Đi cùng với ứng dụng công nghệ là yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng. Các quy định được quán triệt thông qua học tập chính trị, sinh hoạt đơn vị, tập huấn chuyên môn, truyền thanh nội bộ, bảng tin và tài liệu hướng dẫn; tập trung vào sử dụng internet, mạng xã hội, phát ngôn trên không gian mạng và bảo vệ bí mật Nhà nước.

Từ yêu cầu thực tế, các đơn vị chú trọng trang bị kỹ năng số cho những quân nhân mới tiếp cận công nghệ. Ở Lữ đoàn Tăng 273, phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai gắn với phổ cập kiến thức, kỹ năng số và xây dựng xã hội học tập.

Mới đây, Lữ đoàn tổ chức tập huấn cập nhật kiến thức chuyển đổi số cho cán bộ, chiến sĩ, tập trung vào vai trò của công nghệ thông tin và nền tảng số trong quản lý, điều hành, thực hiện nhiệm vụ; kỹ năng khai thác ứng dụng, tiện ích số; bảo vệ dữ liệu và chấp hành quy định khi tham gia môi trường số.

Đại tá Nguyễn Đại Hùng - Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Tăng 273 - cho hay: “Chúng tôi tập trung giúp cán bộ, chiến sĩ, nhất là chiến sĩ mới, từng bước tiếp cận kiến thức, kỹ năng số, sử dụng các nền tảng, dịch vụ số phục vụ công việc; biết khai thác thông tin bằng thiết bị thông minh và bảo vệ bản thân trên môi trường số. Quan trọng là kiến thức được học phải sử dụng được trong công việc, sinh hoạt hằng ngày”.

Theo thiếu tướng Dương Văn Quang - Phó Tư lệnh Quân đoàn 34, phong trào “Bình dân học vụ số” góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Từ nền tảng “Bình dân học vụ số” QLMS của Bộ Quốc phòng đến thư điện tử quân sự, chữ ký số và khai thác dữ liệu, kỹ năng số đang được áp dụng vào những công việc cụ thể của cán bộ, chiến sĩ, gắn phong trào “Bình dân học vụ số” với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của người lính.