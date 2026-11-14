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Hải đoàn Biên phòng 48 bế mạc Hội thi tàu tốt, cán bộ tàu giỏi

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HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
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(GLO)- Ngày 13-11, Hải đoàn Biên phòng 48 tổ chức lễ bế mạc Hội thi tàu tốt, cán bộ tàu giỏi năm 2026. 

Tham dự lễ bế mạc có Đại tá Phan Đức Cường - Hải đoàn trưởng Hải đoàn Biên phòng 48, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chỉ huy Hải đoàn cùng cán bộ, nhân viên trong đơn vị.

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Đại tá Phan Đức Cường - Hải đoàn trưởng Hải đoàn Biên phòng 48 trao giải cho các tập thể đạt thành tích tại nội dung thi tàu tốt. Ảnh: Hồng Phúc

Trong 3 ngày diễn ra hội thi, các tàu và cán bộ dự thi trải qua nhiều nội dung gồm: thi tàu tốt; kiểm tra kiến thức lý thuyết về công tác tham mưu, công tác Đảng, công tác chính trị, hậu cần, kỹ thuật, nghiệp vụ trinh sát, phòng, chống ma túy và tội phạm. Bên cạnh đó, các thí sinh còn thực hành xây dựng báo cáo kế hoạch đi biển và các bảng bố trí hành động trên tàu.

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Lãnh đạo Hải đoàn Biên phòng 48 trao giải cho các cá nhân đạt thành tích tại nội dung thi cán bộ tàu giỏi. Ảnh: Hồng Phúc

Kết quả, ở nội dung thi tàu tốt, giải nhất thuộc về tàu BP48.01.03 (Hải đội 2). Ở nội dung thi cán bộ tàu giỏi, Thượng úy Phạm Văn Phúc - Thuyền trưởng tàu BP48.19.01 xuất sắc giành giải nhất.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Đại tá Phan Đức Cường ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và thành tích của các tập thể, cá nhân tham gia hội thi. Đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế được chỉ ra qua hội thi; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, huấn luyện chiến đấu, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển, đảo.

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