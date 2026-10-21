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Kiểm tra tiến độ thi công các công trình trọng điểm khu vực biên giới

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HÀ DUY HÀ DUY
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(GLO)- Ngày 21-10, đoàn công tác do Đại tá Trần Tiến Hải - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã trực tiếp kiểm tra đường tuần tra và tiến độ thi công các công trình trọng điểm trên biên giới.

Theo đó, đoàn đã kiểm tra thực địa công tác bảo vệ biên giới đất liền của tỉnh; kiểm tra tiến độ, chất lượng tu bổ đường tuần tra biên giới, hệ thống mốc giới (từ Mốc 26 đến Mốc 28) và công trình Nhà bia tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

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Đại tá Trần Tiến Hải - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai kiểm tra thực địa công tác bảo vệ biên giới tại cột mốc 27. Ảnh: Hà Duy

Qua kiểm tra, Đại tá Trần Tiến Hải ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng và lực lượng thi công. Đến nay, các hạng mục sửa chữa đường tuần tra cũng như bảo dưỡng hệ thống Mốc 26, 27, 28 đều đạt chất lượng tốt, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ an ninh biên giới quốc gia.

Đối với Nhà bia tưởng niệm tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, công trình hiện đã đạt 70% khối lượng và đang tập trung hoàn thiện. Lễ công bố và trao quyết định công nhận Nhà bia là di tích lịch sử cấp tỉnh dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 10-2026.

Đại tá Trần Tiến Hải yêu cầu các đơn vị tập trung nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục còn lại của Nhà bia tưởng niệm; bảo đảm chất lượng, mỹ thuật và an toàn tuyệt đối, kịp thời bàn giao phục vụ lễ công bố di tích lịch sử cấp tỉnh.

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