(GLO)- Chiều 20-11, đoàn công tác của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Quốc phòng đã làm việc với Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 nhằm đánh giá kết quả triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Đoàn kiểm tra do Đại tá Lê Trọng Xuân - Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp (Cục Pháp chế, Bộ Quốc phòng) làm Trưởng đoàn. Dự buổi làm việc có Thiếu tướng Đỗ Đức Dũng - Chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn 34 cùng đại diện các cơ quan chức năng của Quân đoàn 34.

Đoàn công tác của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Quân đoàn 34. Ảnh: Nguyễn Tú

Theo báo cáo tại buổi làm việc, thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã quán triệt, cụ thể hóa và triển khai nghiêm túc Thông tư số 42/2016/TT-BQP ngày 30-3-2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Bộ Quốc phòng, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng đơn vị.

100% cán bộ, chiến sĩ được giáo dục, quán triệt, tuyên truyền đầy đủ. Hằng năm, Quân đoàn tổ chức hơn 4.850 giờ học pháp luật, với quân số tham gia đạt 99,84%. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp được kiện toàn, duy trì nền nếp Ngày Pháp luật hằng tháng. Các cơ quan, đơn vị còn chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số và triển khai Đề án 1371 về phát huy vai trò của Quân đội nhân dân tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027.

Bên cạnh tổ chức học tập tập trung, Quân đoàn còn quan tâm xây dựng hệ thống thiết chế phục vụ bộ đội tự nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật. Hiện toàn Quân đoàn có 304 ngăn, tủ sách pháp luật với hơn 700 đầu sách, trên 120 văn bản pháp luật; duy trì 315 bảng “Mỗi ngày 1 câu hỏi pháp luật”. Việc ứng dụng mã QR trong tra cứu tài liệu bước đầu phát huy hiệu quả, thu hút gần 38.000 lượt cán bộ, chiến sĩ nghiên cứu mỗi năm.

Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo được duy trì và nhân rộng như: “Chia sẻ yêu thương - Thắm tình đồng đội”, “Đôi bạn cùng tiến”, “3 gần gũi, 3 không”, “Hội thao chính trị”, “Tổ tư vấn tâm lý - pháp lý quân nhân”, “Chi đoàn không có cán bộ, đoàn viên thanh niên vi phạm pháp luật, kỷ luật”. Các mô hình góp phần đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, đưa nội dung giáo dục pháp luật đến gần hơn với cán bộ, chiến sĩ, gắn việc phổ biến kiến thức pháp luật với công tác quản lý, giáo dục và rèn luyện bộ đội.

Các đồng chí lãnh đạo Quân đoàn 34 làm việc với đoàn công tác của Bộ Quốc phòng. Ảnh: Nguyễn Tú

Đối với chiến sĩ là người dân tộc thiểu số, các đơn vị chú trọng đổi mới phương pháp tuyên truyền theo phương châm “Nói chậm, nói ngắn, nói rõ nội dung, nói sát đơn vị”, hướng đến mục tiêu “Nghe được, ghi được, hiểu được, nhớ được, vận dụng được”. Cách làm này giúp bộ đội dễ tiếp thu, ghi nhớ và vận dụng kiến thức pháp luật vào thực tiễn, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật.

Kết luận buổi làm việc, đoàn kiểm tra đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm và những cách làm sáng tạo của Quân đoàn 34 trong triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Đoàn đề nghị Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng thiết thực, phù hợp với từng đối tượng; đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Công tác này cần gắn với thực hiện Đề án 1371, nhiệm vụ quản lý, rèn luyện kỷ luật và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.