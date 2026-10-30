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Tổ chức bắn đạn thật tại xã Bình An, người dân không vào khu vực thao trường

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HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
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(GLO)- Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 2 (Bộ Tham mưu Quân khu 5) vừa có thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật phục vụ diễn tập tại thao trường thuộc xã Bình An (tỉnh Gia Lai).

Theo đó, thời gian bắn đạn thật diễn ra từ 6 giờ 30 phút đến 11 giờ các ngày 31-10, 2-11 và 3-11-2026.

Nội dung bắn đạn thật trong diễn tập chỉ huy - cơ quan cho Sư đoàn 10 (Quân đoàn 34), sử dụng các loại vũ khí. Hướng bắn về phía Bắc, cự ly đường đạn từ 600 m đến 6.000 m.

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Thao trường Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 2 sẽ tổ chức bắn đạn thật vào các ngày 31-10, 2-11 và 3-11-2026. Ảnh: Hồng Phúc

Khu vực thao trường có phía Bắc - Đông Bắc giáp xã Bình Hiệp; phía Nam - Đông Nam giáp xã Bình An; phía Tây - Tây Nam giáp xã Bình Phú.

Để bảo đảm an toàn, Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 2 đề nghị các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương thông báo rộng rãi để cán bộ, nhân dân biết, không đi vào khu vực thao trường trong thời gian tổ chức bắn đạn thật.

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