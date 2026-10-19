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Trung đoàn 739 tổ chức bắn đạn thật trong sáng 25 và 26-10

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(GLO)- Trung đoàn 739 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) sẽ tổ chức bắn đạn thật tại Trường bắn Sư đoàn 31 (thôn An Sơn, xã Tuy Phước Tây) trong buổi sáng 25 và 26-10. 

Trung đoàn 739 vừa có thông báo về việc bắn đạn thật trong diễn tập chiến thuật VTH năm 2026. Theo kế hoạch, thời gian bắn kiểm tra kỹ thuật diễn ra từ 7 giờ đến 8 giờ ngày 25-10; bắn diễn tập từ 7 giờ đến 8 giờ 30 phút ngày 26-10-2026.

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Ảnh minh họa: BQK7

Về nội dung, Trung đoàn 739 tổ chức bắn đạn thật với súng cối 60 mm, độ cao đường đạn 580 m, cự ly bắn 700 m, mục tiêu bắn mặt đất. Đối với súng tiểu liên AK, trung liên RPĐ, B41 và đại liên PKMS, mục tiêu bắn là mục tiêu mặt đất.

Để bảo đảm an toàn trong thời gian tổ chức bắn đạn thật, Trung đoàn 739 đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương phối hợp thông báo rộng rãi cho cán bộ, chiến sĩ và người dân biết, không đi lại, lao động sản xuất tại khu vực thao trường bắn trong thời gian trên.

Khu vực thao trường được xác định theo các mốc giới cụ thể: phía Bắc giáp núi Hòn Chà, phía Nam giáp Sư đoàn 31, phía Đông giáp Trung đoàn 977 và Lữ đoàn 655, phía Tây giáp núi Hòn Ách.

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