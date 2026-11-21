(GLO)- Từ mong muốn tiếp nối truyền thống gia đình, khát vọng rèn luyện, trưởng thành trong môi trường quân đội đến ý thức thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc, nhiều thanh niên Gia Lai đã chủ động viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2027.

Những lá đơn thể hiện tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của thanh niên thời kỳ mới.

Tiếp nối truyền thống gia đình

Vừa tốt nghiệp Trường ĐH Luật (ĐH Huế), em Trần Quốc Minh (thôn An Thành, xã An Lão) đã tự nguyện viết đơn xin nhập ngũ năm 2027. Với Minh, khoác lên mình màu xanh áo lính vừa là niềm vinh dự, vừa là cơ hội rèn luyện bản lĩnh, ý chí, trưởng thành và góp sức trẻ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Gia đình em Trần Quốc Minh (xã An Lão) ủng hộ quyết định tình nguyện nhập ngũ của em. Ảnh: Quang Tấn

Minh chia sẻ: “Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng, cao quý của mỗi công dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Qua tìm hiểu truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, em càng nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình đối với đất nước. Vì vậy, dù đã tốt nghiệp đại học và có những dự định riêng, em vẫn quyết định tình nguyện nhập ngũ, sẵn sàng khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm kỷ luật, tích cực học tập, huấn luyện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Quyết định của Minh nhận được sự đồng tình, ủng hộ từ gia đình. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, mẹ Minh, cho biết gia đình động viên con yên tâm lên đường nhập ngũ, thực hiện tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao, góp sức xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

Ông Đinh Sỹ Thức động viên con trai Đinh Sỹ Hoàng (xã Mang Yang) viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Ảnh: Quang Tấn

Không riêng Minh, nhiều thanh niên xã An Lão cũng thể hiện tinh thần tự giác, trách nhiệm với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc sau khi được tuyên truyền, vận động. Qua sơ tuyển hơn 400 thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, địa phương đã lựa chọn 129 thanh niên đủ điều kiện tham gia khám tuyển sức khỏe vào ngày 27-11 tới. Đáng chú ý, có 8 thanh niên tự nguyện viết đơn xin nhập ngũ.

Ở xã Mang Yang, em Đinh Sỹ Hoàng (thôn Kon Dơng 4), sinh viên năm thứ nhất Trường ĐH GTVT tại Hà Nội, quyết định tạm gác việc học, viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Mong muốn được rèn luyện trong môi trường quân đội và tiếp nối truyền thống gia đình khi ông nội, bố đều từng phục vụ trong quân ngũ là động lực để Hoàng lên đường.

“Em muốn đóng góp sức trẻ, sức khỏe để bảo vệ Tổ quốc, viết tiếp truyền thống của ông và bố. Em mong được trải nghiệm, rèn luyện và trưởng thành trong môi trường quân đội” - Hoàng chia sẻ.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Mang Yang thăm hỏi, động viên gia đình em Đinh Sỹ Hoàng. Ảnh: Quang Tấn

Ông Đinh Sỹ Thức (bố Hoàng) ủng hộ quyết định của con, động viên Hoàng nỗ lực rèn luyện, vượt qua thử thách, phấn đấu trở thành người chiến sĩ tốt.

Vừa tròn 18 tuổi, em Nguyễn Võ Thanh Trọng (tổ dân phố Dương Xuân, phường An Nhơn Bắc) tự nguyện viết đơn xin nhập ngũ. Dù là lao động chính trong gia đình, Trọng vẫn mong muốn thực hiện nghĩa vụ quân sự, góp sức trẻ bảo vệ Tổ quốc và định hướng nghề nghiệp tương lai. Trọng chia sẻ: “Em tình nguyện nhập ngũ để đóng góp sức trẻ bảo vệ Tổ quốc, đồng thời mong tìm được ngành nghề phù hợp sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự”.

Chủ động các khâu, bảo đảm chất lượng tuyển quân

Năm 2027, xã An Lão được giao tuyển chọn 22 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia Công an nhân dân. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã tập trung rà soát, nắm chắc số lượng, trình độ, sức khỏe thanh niên trong độ tuổi; chú trọng các trường hợp đi làm ăn xa, có biểu hiện né tránh khám tuyển. Ông Lê Văn Thanh - Chủ tịch UBND xã An Lão - cho biết địa phương triển khai chặt chẽ từng khâu, bảo đảm tuyển quân đủ số lượng, chất lượng và đúng quy định.

Tại xã Mang Yang, qua sơ tuyển 515 công dân, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã đã chọn 170 thanh niên đủ điều kiện khám tuyển, trong đó có 10 người tình nguyện nhập ngũ. Năm 2027, xã được giao tuyển chọn 47 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trung tá Nguyễn Thanh Thời - Chính trị viên Ban CHQS xã - cho biết: Sau khám tuyển, đơn vị sẽ phối hợp thâm nhập gia đình, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng thanh niên, hoàn thiện hồ sơ và chốt danh sách giao quân.

Phường An Nhơn Bắc có gần 310 thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, trong đó 24 người tình nguyện viết đơn nhập ngũ. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường đã triển khai sơ tuyển, tiếp tục thực hiện các bước tuyển quân công khai, đúng quy định. Ông Nguyễn Anh Dũng - Chủ tịch UBND phường - cho hay: Địa phương phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên hội đồng, phát huy trách nhiệm của cấp ủy, chi bộ trong rà soát, xét duyệt, vận động thanh niên khám tuyển; đồng thời triển khai giải pháp nâng cao hiệu quả tuyển quân năm 2027 trên cơ sở rút kinh nghiệm từ năm trước.

Theo chỉ tiêu Chính phủ giao, năm 2027, Gia Lai tuyển chọn hơn 5.760 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; trong đó, Quân đội tuyển 4.950 công dân, Công an tuyển hơn 810 công dân.

Sự chủ động của các địa phương cùng tinh thần tự giác, trách nhiệm của thanh niên và sự đồng thuận từ gia đình đang góp phần nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027 ở Gia Lai, lan tỏa niềm tự hào và ý thức của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.