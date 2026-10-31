Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Tin tức Nhân sự Quốc phòng - An ninh Cải cách hành chính Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Ngày 5-11, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tổ chức bắn chiến đấu tại đảo Cù Lao Xanh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Từ 7 giờ đến 10 giờ ngày 5-11, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức bắn chiến đấu cấp aBB cho Đại đội hỗn hợp Cù Lao Xanh năm 2026.

Địa điểm tổ chức bắn chiến đấu tại Trường bắn Bãi Bấc thuộc Đại đội Hỗn hợp đảo Cù Lao Xanh ở thôn Tây, xã Nhơn Châu, tỉnh Gia Lai.

ngay-5-11-bo-chqs-tinh-gia-lai-to-chuc-ban-chien-dau-tai-dao-cu-lao-xanh.jpg
Bộ CHQS tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức bắn chiến đấu cấp aBB cho Đại đội hỗn hợp Cù Lao Xanh từ 7 giờ đến 10 giờ ngày 5-11. Ảnh minh họa: Hùng Long

Trong đó, phía Bắc giáp biển; phía Đông giáp Điểm cao 81, Điểm cao 100/núi Tiền Tù Bị và Trạm Hải đăng Cù Lao Xanh; phía Nam giáp khu doanh trại đơn vị Đại đội Hỗn hợp đảo Cù Lao Xanh; phía Tây giáp hồ chứa nước ngọt Nhơn Châu và Điểm cao 129/núi Suối Bà Tứ. Hướng bắn về phía Đông.

Bộ CHQS tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp thông báo đến các chủ tàu, thuyền cùng cán bộ, chiến sĩ, nhân viên và người dân không được đi lại, lao động, sản xuất, chăn thả gia súc, neo đậu tàu thuyền trong phạm vi trên để bảo đảm an toàn trong thời gian diễn ra hoạt động bắn đạn thật.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Diễn tập phương án đánh chiếm mục tiêu, giải cứu con tin.

Gia Lai: Diễn tập phương án đánh chiếm mục tiêu, giải cứu con tin

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Ngày 25-10, Đại đội Trinh sát cơ giới 1 (Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) tổ chức diễn tập phương án đánh chiếm mục tiêu, giải cứu con tin, nhằm nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng hiệp đồng và xử trí các tình huống trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

Sư đoàn 2 hoàn thành diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên, 2 cấp ngoài thực địa năm 2026.

Sư đoàn 2 hoàn thành diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên, 2 cấp ngoài thực địa năm 2026

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Ngày 12-10, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 2 (xã Bình An), Sư đoàn 2 thực hành bắn đạn thật với đề mục “Trung đoàn bộ binh tiến công địch phòng ngự”, khép lại cuộc diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên, 2 cấp ngoài thực địa năm 2026 sau hơn 2 tuần triển khai (từ ngày 27-9 đến 12-10).

Kiểm sát việc phát hiện, tiếp nhận, chuyển giao nguồn tin về tội phạm tại các Đồn Biên phòng trên tuyến biển

Kiểm sát việc phát hiện, tiếp nhận, chuyển giao nguồn tin về tội phạm tại các Đồn Biên phòng trên tuyến biển

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Trong 2 ngày 7 và 8-10, Viện Kiểm sát quân sự (KSQS) khu vực 52 phối hợp với Viện KSND khu vực 1 và 2 - Gia Lai tiến hành kiểm sát việc phát hiện, tiếp nhận, chuyển giao nguồn tin về tội phạm tại các Đồn Biên phòng trên tuyến biển tại Gia Lai.

null