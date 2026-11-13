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Lữ đoàn 572 luyện tập cơ động ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất

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HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
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(GLO)- Chiều 12-11, Lữ đoàn 572 tổ chức báo động, luyện tập ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất nhằm nâng cao khả năng chỉ huy, hiệp đồng giữa các lực lượng, chủ động xử lý các tình huống thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Theo phương án, các cơ quan, đơn vị của Lữ đoàn thực hành báo động, cơ động lực lượng, phương tiện đến các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở; tổ chức sơ tán người, di chuyển tài sản, trang bị đến nơi an toàn; triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai.

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Lữ đoàn 572 luyện tập cơ động ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất. Ảnh: Huỳnh Vũ

Cùng với luyện tập, Lữ đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, bổ sung phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật chất hậu cần, kỹ thuật theo phương châm “4 tại chỗ”.

Trong quá trình luyện tập, cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm mệnh lệnh, phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận, thực hành xử lý tình huống theo phương án. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 24/24 giờ, sẵn sàng cơ động khi có yêu cầu.

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