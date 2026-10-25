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Người dân xã Ia Púch tự nguyện giao nộp một khẩu súng tự chế

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HÀ DUY HÀ DUY
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(GLO)- Đồn Biên phòng Ia Púch (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) vừa bàn giao 1 khẩu súng tự chế do người dân tự nguyện giao nộp cho Công an xã Ia Púch để xử lý theo quy định.

Trước đó, vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 15-10, ông Kpuih Chun (trú tại làng Goòng, xã Ia Púch) đã đến Đồn Biên phòng Ia Púch để giao nộp 1 khẩu súng tự chế (loại súng hơi, bắn đạn bi).

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Ông Kpuih Chun (làng Goòng, xã Ia Púch) giao nộp 1 khẩu súng tự chế nhặt được. Ảnh: ĐVCC

Theo trình báo của ông Chun, trong quá trình đi bẫy chuột tại khu vực rừng trồng thông (cách QL 14C khoảng 2 km, thuộc địa phận xã Ia Púch), ông phát hiện 1 khẩu súng tự chế nằm dưới đất.

Kiểm tra xung quanh, ông Chun không phát hiện ai là chủ sở hữu của khẩu súng nên đã nhặt và mang đến Đồn Biên phòng Ia Púch để trình báo, tự nguyện giao nộp.

Sau khi tiếp nhận, Đồn Biên phòng Ia Púch tiến hành quản lý, bảo quản và hoàn thiện các thủ tục liên quan, sau đó bàn giao cho Công an xã Ia Púch theo thẩm quyền.

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Đồn Biên phòng Ia Púch bàn giao khẩu súng tự chế do người dân tự nguyện giao nộp cho Công an xã Ia Púch. Ảnh: ĐVCC

Việc người dân tự giác giao nộp vũ khí góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phòng ngừa nguy cơ mất an ninh, trật tự trên địa bàn biên giới.

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