Gia Lai - Đội Cảnh sát 113 triển khai mô hình “Đổi gạo lấy vũ khí” để bảo đảm ANTT

(GLO)- Sáng 1-7, Đội Cảnh sát Phản ứng nhanh (Cảnh sát 113), Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Gia Lai đã triển khai các điểm tiếp nhận, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT), pháo, các loại vũ khí thô sơ và pô xe tự chế trong nhân dân.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, giải quyết triệt để tình trạng thanh thiếu niên tụ tập sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn hay đua xe trái phép gây mất an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Người dân tự nguyện đến giao nộp vũ khí cho Cảnh sát 113.

​ Theo đó, Đội Cảnh sát 113 đã tổ chức 2 điểm tiếp nhận cố định tại trụ sở Đội ở địa chỉ 47 Hùng Vương, phường Diên Hồng và 71 Tăng Bạt Hổ, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Tại các điểm này, đơn vị đặt các pano trực quan sinh động ngay phía trước trụ sở để người dân dễ dàng nhận biết và hưởng ứng.

​ Đây là cách làm sáng tạo mang tính xã hội hóa, với nguồn gạo được tài trợ bởi Công ty Luật TNHH Trung Tín (địa chỉ tại 43 Nguyễn Hữu Thọ, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai). Việc tặng gạo không chỉ hỗ trợ một phần đời sống cho bà con mà còn là nguồn động viên, khuyến khích nhân dân nâng cao ý thức tự giác, tích cực giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nguy hiểm còn tồn đọng, góp phần cùng lực lượng công an giữ vững bình yên cho mỗi gia đình và cộng đồng.