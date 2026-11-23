(GLO)- Ngày 23-11, Trung đoàn 739 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) có thông báo về việc tổ chức kiểm tra bắn đạn thật vào ngày 25-11 tại trường bắn của đơn vị ở phường Quy Nhơn Tây.

Theo thông báo, thực hiện kế hoạch huấn luyện chiến đấu đã được Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phê duyệt, Trung đoàn 739 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật cho các đối tượng trong tháng 11-2026.

Trung đoàn 739 (Bộ CHQS tỉnh Gia Lai) sẽ tổ chức kiểm tra bắn đạn thật từ 6 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 25-11 tại trường bắn của đơn vị ở phường Quy Nhơn Tây. Ảnh minh họa: AI

Thời gian tổ chức từ 6 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 25-11-2026. Địa điểm tại trường bắn Trung đoàn 739 (tọa độ 21021), thuộc khu phố 2, phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai.

Khu vực tổ chức bắn đạn thật được xác định với các ranh giới cụ thể: phía Bắc giáp núi Bàn Cây Trắt; phía Đông giáp núi Ra Đa Vũng Chua và núi Ba Cục; phía Nam giáp núi Hòn Cồn; phía Tây giáp khu dân cư thuộc khu phố 2, phường Quy Nhơn Tây.

Hướng bắn đạn thật là hướng Đông, từ Đông Bắc Sở Chỉ huy Trung đoàn 500 m vào sườn Tây núi Vũng Chua.

Để bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trong thời gian tổ chức bắn đạn thật, Trung đoàn 739 đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương phối hợp thông báo rộng rãi cho cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương biết.

Đặc biệt, người dân được khuyến cáo không đi lại, lao động, sản xuất và chăn thả gia súc tại khu vực thao trường bắn của Trung đoàn trong thời gian nêu trên.