Ngày 9 và 12-10 diễn tập bắn đạn thật tại thao trường ở xã Bình An

(GLO)- Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 2 vừa thông báo tổ chức bắn đạn thật và diễn tập bắn, ném bom đạn thật tại thao trường Trung tâm (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) trong 2 ngày 9 và 12-10.

Cụ thể, từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ ngày 9-10, đơn vị tổ chức bắn kiểm tra kỹ thuật và bắn đạn nước các loại súng pháo.

Tiếp đó, từ 6 giờ đến 8 giờ 30 ngày 12-10, Trung đoàn 925 và Trung đoàn 930 (Sư đoàn Không quân 372) tham gia diễn tập bắn, ném bom đạn thật.

Thời gian bắn đạn thật và diễn tập bắn, ném bom đạn thật tại thao trường Trung tâm (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) trong 2 ngày 9 và 12-10. Ảnh minh họa: H.P

Theo kế hoạch, nội dung diễn tập có máy bay Su-27 và trực thăng tham gia. Đường bay được xác định từ sân bay Phù Cát đến trường bắn TB2 và trở lại sân bay Phù Cát. Độ cao bay từ 100-6.000 m; mục tiêu bắn, ném là mục tiêu mặt đất.

Đối với hoạt động bắn kiểm tra kỹ thuật và bắn đạn nước các loại súng pháo, các loại vũ khí gồm có pháo 130mm, 152mm, 105mm, 37mm, 57mm; súng SPG-9, cối 100mm, 82mm, 60mm; súng máy phòng không 12,7mm, B41, đại liên và kíp xe.

Về phạm vi địa lý, thao trường nằm trên địa bàn xã Bình An. Phía Bắc và Đông Bắc giáp xã Bình Hiệp; phía Nam và Đông Nam giáp xã Bình An; phía Tây và Tây Nam giáp xã Bình Phú.

Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 2 đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương thông báo đến cán bộ, nhân dân biết để không đi vào khu vực thao trường trong thời gian diễn ra hoạt động bắn đạn thật nhằm bảo đảm an toàn.