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Quân đoàn 34 thông qua quy hoạch, chủ trương đầu tư Bệnh viện Quân y 211

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NGUYỄN TÚ NGUYỄN TÚ
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(GLO)- Chiều 11-11, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 tổ chức hội nghị thông qua quy hoạch và chủ trương đầu tư Bệnh viện Quân y 211.

Trung tướng Đào Tuấn Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân đoàn 34 chủ trì hội nghị. Tham dự có thủ trưởng 3 cơ quan, đại diện các phòng chức năng của Quân đoàn cùng lãnh đạo, chỉ huy Bệnh viện Quân y 211.

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Quân đoàn 34 thông qua quy hoạch, chủ trương đầu tư Bệnh viện Quân y 211. Ảnh: Nguyễn Tú

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo phương án quy hoạch tổng thể và chủ trương đầu tư Bệnh viện Quân y 211. Theo đó, dự án dự kiến xây dựng mới 6 hạng mục công trình với tổng diện tích sàn khoảng 23.335 m²; cải tạo, sửa chữa 10 hạng mục với tổng diện tích sàn khoảng 29.452 m².

Các ý kiến thảo luận tập trung phân tích sự cần thiết, mục tiêu, quy mô và định hướng phát triển bệnh viện; phương án bố trí các hạng mục công trình, lộ trình triển khai. Các đại biểu cũng đề xuất giải pháp nhằm bảo đảm tính đồng bộ, khả thi và hiệu quả của dự án.

Việc quy hoạch, đầu tư xây dựng Bệnh viện Quân y 211 nhằm nâng cao năng lực khám, chữa bệnh, cấp cứu, điều trị và chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và các đối tượng chính sách theo quy định. Công trình còn góp phần củng cố năng lực y tế quân đội trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

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Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Nguyễn Tú

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Đào Tuấn Anh yêu cầu các cơ quan chức năng của Quân đoàn và đơn vị tư vấn thiết kế nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp, tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án quy hoạch và các nội dung liên quan đến chủ trương đầu tư. Trong đó, cần bảo đảm cơ sở pháp lý chặt chẽ, phù hợp với định hướng phát triển của Quân đoàn và các quy định của Nhà nước, Quân đội. Quá trình triển khai phải chú trọng tính đồng bộ, hiệu quả, tiết kiệm; tránh lãng phí, bảo đảm chất lượng công trình và tiến độ thực hiện.

Hội nghị là bước quan trọng trong quá trình chuẩn bị đầu tư, tạo cơ sở để Bệnh viện Quân y 211 từng bước được quy hoạch, xây dựng theo hướng chính quy, chuyên sâu, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

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