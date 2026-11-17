(GLO)- Với việc quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, quản lý nguồn thực phẩm đến đổi mới cách chế biến, các đơn vị thuộc Quân đoàn 34 đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội.

Xây dựng nhà ăn, nhà bếp chính quy

Tại Trung đoàn Thông tin 29, nhà ăn, nhà bếp được tổ chức theo hướng chính quy, khoa học. Các khu vực tiếp nhận thực phẩm, sơ chế, chế biến, chia ăn và vệ sinh dụng cụ được bố trí hợp lý theo nguyên tắc một chiều.

Thiếu tá Phạm Hữu Sáng - Nhân viên quản lý bếp ăn Trung đoàn - cho biết: Chất lượng nhà ăn, nhà bếp tác động trực tiếp đến sức khỏe bộ đội. Vì vậy, đơn vị thực hiện nghiêm quy trình tiếp nhận, chế biến và phục vụ; chú trọng kiểm tra thực phẩm đầu vào, kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn và vệ sinh khu vực chế biến sau mỗi bữa ăn.

Lãnh đạo Lữ đoàn Pháo binh 40 kiểm tra công tác bảo đảm bếp ăn tại các đơn vị trực thuộc. Ảnh: Ngọc Tú

Căn cứ tiêu chuẩn, định lượng và quân số thực tế, nhân viên nuôi quân xây dựng thực đơn, cân đối các nhóm thực phẩm, thường xuyên thay đổi món ăn. Ý kiến của cán bộ, chiến sĩ cũng được tiếp thu để điều chỉnh cách chế biến, giúp bữa ăn bảo đảm dinh dưỡng và phù hợp khẩu vị.

Ở Sư đoàn 320, công tác xây dựng nhà ăn, nhà bếp được triển khai đồng bộ. Nhà kho, khu sơ chế, mái che, trần, tường và nền nhà ăn, nhà bếp được kiểm tra, sửa chữa. Hơn 30 giàn giá sắt được làm mới để sắp xếp, bảo quản dụng cụ và thực phẩm. Sư đoàn còn đầu tư hệ thống xử lý nước thải, lò đốt rác, tổ chức phân loại rác tại khu vực nhà ăn, nhà bếp. Các dụng cụ cấp dưỡng như xe rửa rau, khay sơ chế gia cầm, cá, bàn pha thái, dao, thớt và rổ inox được bổ sung, phục vụ tốt hơn các khâu chế biến.

Đại tá Nguyễn Công Lâm - Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Sư đoàn 320 cho hay: Việc xây dựng nhà ăn, nhà bếp chính quy phải gắn với duy trì nền nếp công tác nuôi dưỡng. Các đơn vị trực thuộc thực hiện đầy đủ hệ thống sổ sách, biển bảng, kiểm thực ba bước, giao nhận thực phẩm và công khai tài chính. Hằng tháng, các bếp ăn tổ chức nấu ăn điểm, đánh giá, rút kinh nghiệm để kịp thời điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp.

Chủ động nguồn thực phẩm, cải thiện bữa ăn

Cơ sở vật chất là điều kiện quan trọng, song chất lượng bữa ăn còn phụ thuộc vào quản lý nguồn thực phẩm và tổ chức chế biến. Tại Lữ đoàn Pháo binh 40, thực phẩm được kiểm soát chặt chẽ từ khâu lựa chọn, sơ chế đến chế biến, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trung tá Nguyễn Văn Giang - Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Lữ đoàn - cho biết: Thực đơn được xây dựng theo tuần, thay đổi theo mùa, phù hợp với cường độ huấn luyện và nhu cầu dinh dưỡng. Các món ăn được chế biến đa dạng, hạn chế trùng lặp, giúp bộ đội ăn ngon miệng, sử dụng hết tiêu chuẩn.

Lãnh đạo Lữ đoàn Pháo binh 40 kiểm tra công tác bảo đảm bếp ăn tại các đơn vị trực thuộc. Ảnh: Ngọc Tú

Sư đoàn 320 chú trọng khai thác nguồn thực phẩm từ tăng gia sản xuất, chăn nuôi và trạm chế biến của đơn vị. Các sản phẩm như giò lụa, đậu phụ, giá đỗ được đưa vào bữa ăn; thực phẩm khác được thu mua tại các cơ sở đủ điều kiện an toàn. Nguồn thực phẩm được cấp phát trong ngày, không để tồn sang hôm sau.

Thực đơn được xây dựng phù hợp với từng đối tượng. Bữa chính của bộ binh có ít nhất 3 món giàu chất đạm; các đơn vị binh chủng có từ 4 - 5 món, kết hợp sữa tươi và trái cây. Món ăn được điều chỉnh theo cường độ huấn luyện, điều kiện thời tiết và khẩu vị bộ đội.

Năm 2026, thông qua Hội thi “Nhà ăn, nhà bếp chính quy, an toàn, chất lượng”, Sư đoàn 320 đã phát hiện, biểu dương và nhân rộng nhiều mô hình, cách làm hiệu quả. Hội thi cũng giúp các đơn vị nhận diện những hạn chế trong sắp xếp vật chất kho, vệ sinh khu sơ chế, cập nhật sổ sách để kịp thời khắc phục.

Trong khi đó, Sư đoàn 9 chú trọng quản lý tài chính, trang thiết bị và ứng dụng công nghệ trong công tác quân nhu. Các đơn vị duy trì nghiêm việc kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn, công khai tài chính; từng bước triển khai thực đơn điện tử, phần mềm quản lý nhập - xuất kho, theo dõi định mức tiêu hao thực phẩm và số hóa hồ sơ.

Đại tá Hoàng Nghĩa Minh - Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 9 - cho biết: Đơn vị thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn; chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao tay nghề cho những người trực tiếp phục vụ bữa ăn. Đơn vị đầu tư hệ thống nhà ăn, nhà bếp, nhân rộng mô hình tăng gia hiệu quả, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chế biến và bảo quản thực phẩm.

Bên cạnh đó, các đơn vị thuộc Quân đoàn 34 quan tâm bảo dưỡng bếp dầu, bếp điện, bếp lò hơi; tập huấn nhân viên vận hành đúng quy trình, bảo đảm an toàn. Dụng cụ sơ chế, bảo quản và chia ăn cũng được cải tiến từ vật tư sẵn có, góp phần giảm sức lao động, tiết kiệm thời gian. Đây là cơ sở để các đơn vị chăm lo tốt sức khỏe bộ đội, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành nhiệm vụ được giao.