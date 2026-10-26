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Bồi dưỡng kiến thức an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

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(GLO)- Sáng 26-10, Công an tỉnh khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho 146 đồng chí là chỉ huy cấp đội và tương đương thuộc Công an các đơn vị, địa phương.

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Quang cảnh lớp bồi dưỡng. Ảnh: Quốc Hùng

Trong 3 ngày, từ 26 đến 28-10, các học viên được giảng viên của Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh (Bộ Công an) truyền đạt 6 chuyên đề về chủ động nhận diện tội phạm công nghệ cao, cùng kỹ năng, nghiệp vụ phòng, chống loại tội phạm nguy hiểm này.

Lớp bồi dưỡng nhằm quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho lãnh đạo, chỉ huy trong Công an tỉnh.

Qua đó, trang bị, bổ sung kiến thức, nâng cao kỹ năng phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, bảo đảm an ninh, an toàn mạng, cập nhật tình hình an ninh mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, phương hướng tổ chức lực lượng và các biện pháp bảo vệ an ninh mạng, phòng, chống tội phạm công nghệ cao cho lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Công an tỉnh.

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