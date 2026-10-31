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Gia Lai: Diễn tập chỉ huy - tham mưu 1 bên, 2 cấp trên bản đồ và ngoài thực địa

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HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
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(GLO)- Trong 2 ngày (29 và 30-10), Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tổ chức diễn tập chỉ huy - tham mưu 1 bên, 2 cấp trên bản đồ và ngoài thực địa, nhằm nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành và khả năng tổ chức tác chiến phòng thủ.

Cuộc diễn tập trải qua 3 giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang (LLVT) vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ và thực hành tác chiến phòng thủ.

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Đại tá Đinh Văn Thê - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ huy xử lý tình huống trên sa bàn. Ảnh: Thanh Tuyền

Trong quá trình diễn tập, khung tập của Bộ CHQS tỉnh đã thực hành chuyển LLVT từ trạng thái SSCĐ thường xuyên lên trạng thái SSCĐ cao, từ trạng thái SSCĐ cao lên trạng thái SSCĐ toàn bộ; hạ quyết tâm, tổ chức hiệp đồng, ra chỉ thị bảo đảm. Ở giai đoạn thực hành, Trung đoàn Bộ binh 739 thực hành tác chiến phòng thủ theo tình huống diễn tập.

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Một hội nghị trong chuyển trạng thái SSCĐ. Ảnh: Thanh Tuyền

Thông qua diễn tập, Bộ CHQS tỉnh đánh giá năng lực chỉ huy, tham mưu, khả năng tổ chức hiệp đồng giữa các lực lượng; đồng thời rèn luyện phương pháp, tác phong công tác cho cán bộ các cấp, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng SSCĐ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

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