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Sư đoàn 2 tập huấn cán bộ tham gia diễn tập chỉ huy-cơ quan 1 bên 2 cấp

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NGUYỄN TÚ NGUYỄN TÚ
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(GLO)- Ngày 26-8, Sư đoàn 2 tổ chức tập huấn cán bộ tham gia diễn tập chỉ huy-cơ quan 1 bên 2 cấp ngoài thực địa năm 2026. Đại tá Nguyễn Long Võng - Phó Sư đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Sư đoàn chủ trì và phát biểu khai mạc.

Trong thời gian tập huấn, cán bộ được nghiên cứu các nội dung: Tổ chức, phương pháp diễn tập chỉ huy-cơ quan (CH-CQ) 1 bên 2 cấp; các trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), thứ tự hành động của chỉ huy và cơ quan Sư đoàn, Trung đoàn trong chuyển trạng thái SSCĐ; công tác Đảng, công tác chính trị trong Sư đoàn bộ binh tiến công địch phòng ngự; công tác hậu cần, kỹ thuật.

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Sư đoàn 2 tập huấn cán bộ tham gia diễn tập chỉ huy-cơ quan 1 bên 2 cấp. Ảnh: N.T

Phát biểu khai mạc tập huấn, Đại tá Nguyễn Long Võng yêu cầu cán bộ tham gia tập huấn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, nắm chắc nội dung, phương pháp tổ chức và điều hành diễn tập; chú trọng thống nhất nhận thức, trình tự hành động của chỉ huy, cơ quan trong từng trạng thái SSCĐ.

Đại tá Nguyễn Long Võng cũng yêu cầu cán bộ các cấp chủ động nghiên cứu, vận dụng linh hoạt kiến thức vào thực tiễn, bảo đảm sát tình huống, sát chức trách, nhiệm vụ được phân công; nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng trong quá trình tổ chức và điều hành diễn tập.

Thông qua tập huấn nhằm thống nhất nội dung, phương pháp, trình tự tổ chức và điều hành diễn tập; nâng cao năng lực tham mưu, chỉ huy, hiệp đồng của cán bộ các cấp trong Sư đoàn 2. Qua đó làm cơ sở để Sư đoàn 2 tổ chức diễn tập CH-CQ 1 bên 2 cấp ngoài thực địa năm 2026 đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

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