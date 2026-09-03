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Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tuyên dương 7 quân nhân trúng tuyển đại học

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ANH TUẤN
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(GLO)- Ngày 2-9, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt, tuyên dương 7 quân nhân đang công tác tại cơ quan Bộ CHQS tỉnh, Trung đoàn 739 và Trung đoàn 991 đã trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo đại học (văn bằng 2) tại các trường trong Quân đội năm 2026.

Thời gian qua, bên cạnh thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, các quân nhân đã chủ động sắp xếp thời gian, tích cực ôn luyện, tự học, tự nghiên cứu và đạt kết quả tốt trong kỳ thi tuyển sinh.

Kết quả này thể hiện tinh thần nỗ lực, ý chí phấn đấu của từng cá nhân; đồng thời cho thấy sự quan tâm của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong công tác tuyển chọn, tạo nguồn và đào tạo cán bộ cho lực lượng vũ trang tỉnh.

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Đại tá Võ Tấn Tài - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tặng hoa và quà chúc mừng các quân nhân trúng tuyển đại học. Ảnh: Anh Tuấn

Trong 7 quân nhân trúng tuyển, có 3 đồng chí trúng tuyển vào Trường Sĩ quan Lục quân 2, 3 đồng chí trúng tuyển vào Trường Sĩ quan Thông tin và 1 đồng chí trúng tuyển vào Trường Sĩ quan Chính trị.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Võ Tấn Tài - Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh biểu dương tinh thần nỗ lực và kết quả đạt được của các quân nhân. Đồng thời, mong muốn các quân nhân tiếp tục xác định tốt động cơ học tập, chấp hành nghiêm kỷ luật, đoàn kết, tích cực học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt chương trình đào tạo.

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