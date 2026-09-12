Bộ CHQS tỉnh Gia Lai khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng Anh cho sĩ quan, quân nhân

(GLO)- Ngày 12-9, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai phối hợp với Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng Anh đợt 1 năm 2026 theo hình thức trực tuyến cho 50 học viên là sĩ quan, quân nhân trong lực lượng vũ trang tỉnh.

Lớp học được tổ chức nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 67/CT-QK ngày 6-10-2025 của Tư lệnh Quân khu 5 và Chỉ thị số 2806/CT-BCH ngày 3-7-2026 của Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai về tăng cường đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, công nghệ thông tin và chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang trong tình hình mới.

Các đại biểu, học viên tham gia lễ khai giảng lớp học. Ảnh: Đức Dũng

Thông qua hình thức học trực tuyến, học viên được củng cố kiến thức tiếng Anh, rèn luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết; trong đó chú trọng khả năng giao tiếp, khai thác tài liệu, tiếp cận thông tin chuyên ngành và từng bước vận dụng ngoại ngữ vào học tập, nghiên cứu và thực tiễn công tác.

Phát biểu khai giảng, Đại tá Nguyễn Văn Dư - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai - nhấn mạnh, trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, ngoại ngữ là kỹ năng cần thiết giúp cán bộ chủ động tiếp cận tri thức mới, khai thác tài liệu chuyên ngành và đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tá Nguyễn Văn Dư - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai phát biểu tại khai giảng lớp học. Ảnh: Đức Dũng

Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cũng yêu cầu Ban Tổ chức lớp học phối hợp chặt chẽ với Trường Đại học Quy Nhơn, duy trì nghiêm nền nếp học tập; đội ngũ giảng viên tăng cường thực hành; học viên phát huy tinh thần tự giác, chủ động học tập, rèn luyện và vận dụng tiếng Anh vào thực tiễn công tác.