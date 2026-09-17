(GLO)- Ngày 16-9, Quân đoàn 34 tổ chức diễn tập chỉ huy - tham mưu chiến dịch 1 bên, 1 cấp trên bản đồ năm 2026. Trung tướng Lê Minh Quang - Chính ủy Quân đoàn và Thiếu tướng Lê Văn Cương - Phó Tư lệnh Quân đoàn dự và theo dõi diễn tập.

Cuộc diễn tập nhằm kiểm tra, đánh giá toàn diện trình độ, năng lực công tác tham mưu tác chiến của chỉ huy, cơ quan các cấp trong Quân đoàn 34; rèn luyện, nâng cao khả năng tổ chức chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu giữa các lực lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trung tướng Lê Minh Quang - Chính ủy Quân đoàn và Thiếu tướng Lê Văn Cương - Phó Tư lệnh Quân đoàn dự và theo dõi diễn tập. Ảnh: N.T

Theo nội dung, diễn tập được tiến hành trong điều kiện thời gian ngắn, yêu cầu cao, các lực lượng phải xử trí linh hoạt nhiều nội dung cùng lúc. Trong đó, tập trung vào triển khai cơ động sở chỉ huy và một phần lực lượng ra trận địa; tổ chức hiệp đồng chiến đấu; xử trí các tình huống tác chiến phòng không; tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị và bảo đảm hậu cần, kỹ thuật trong chiến đấu.

Điểm mới của cuộc diễn tập năm nay là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và thiết bị tự động hóa trong chỉ huy, điều hành. Các tình huống, phương án diễn tập được xây dựng sát với đặc điểm địa bàn hoạt động, tổ chức biên chế và yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị.

Nhờ chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, nắm vững nội dung, phương pháp điều hành linh hoạt, bám sát nguyên tắc chiến đấu, khung diễn tập các cơ quan đã thực hiện đầy đủ nội dung theo kế hoạch, bảo đảm chặt chẽ, khoa học, sát thực tế và đúng tiến độ.

Quân đoàn 34 diễn tập nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: N.T

Thông qua diễn tập, Quân đoàn 34 và các cơ quan rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác tham mưu tác chiến, tổ chức chỉ huy, hiệp đồng giữa các cơ quan, binh chủng, ngành. Đây cũng là cơ sở để Quân đoàn tiếp tục bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp, rèn luyện tác phong công tác, nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy; bổ sung, hoàn thiện các phương án sẵn sàng chiến đấu phù hợp với điều kiện thực tế và tổ chức biên chế của đơn vị.