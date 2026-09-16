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Ngày 18-9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức bắn đạn thật tại Trường bắn Trung đoàn 739

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(GLO)- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai vừa có thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật súng K54 tại Trường bắn Trung đoàn 739 trong khuôn khổ Hội thi cán bộ huấn luyện Điều lệnh giỏi năm 2026.

Trung tá Trần Mảnh - Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 739 chỉ huy bắn.

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Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ tổ chức bắn đạn thật súng K54 trong khuôn khổ Hội thi cán bộ huấn luyện Điều lệnh giỏi năm 2026 vào ngày 18-9 tại Trường bắn Trung đoàn 739. Ảnh minh họa

Theo đó, thời gian bắn đạn thật từ 7 giờ đến 17 giờ 30 phút ngày 18-9, tại Trường bắn Trung đoàn 739 (tọa độ 21021) thuộc khu phố 2, phường Quy Nhơn Tây.

Khu vực trường bắn có phía Bắc giáp núi Bàn Cây Trắt; phía Đông giáp núi Ra đa Vũng Chua và núi Ba Cục; phía Nam giáp núi Hòn Cồn; phía Tây giáp khu dân cư thuộc khu phố 2, phường Quy Nhơn Tây. Hướng bắn đạn thật là hướng Đông (từ Đông Bắc Sở Chỉ huy Trung đoàn 739 500 m vào sườn Tây núi Vũng Chua).

Để bảo đảm an toàn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp thông báo đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương biết, không đi lại, lao động, sản xuất, chăn thả gia súc tại khu vực thao trường bắn của Trung đoàn 739 trong thời gian tổ chức bắn đạn thật.

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