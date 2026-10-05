Sư đoàn 320 phát động đợt thi đua cao điểm

(GLO)- Sáng 5-10, Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng 80 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2026) và 82 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2026).

Đại diện các cơ quan, đơn vị ký giao ước và thể hiện quyết tâm thi đua. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Phong trào thi đua cao điểm có chủ đề: “80 ngày thi đua quyết thắng - Viết tiếp bản hùng ca”. Theo đó, Sư đoàn thi đua thực hiện tốt công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ. Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu.

Trong đợt thi đua, các đơn vị tổ chức huấn luyện đúng phương châm, quan điểm, nguyên tắc, các mối kết hợp; huấn luyện cho các đối tượng bảo đảm 100% quân số. Huấn luyện phân đội 100% nội dung đạt yêu cầu, trong đó 80% trở lên khá, giỏi (40% trở lên giỏi); 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, trong đó 80% trở lên cán bộ tiểu đoàn và tương đương, 75% trở lên cán bộ đại đội, trung đội và tương đương khá, giỏi (trên 35% giỏi); 70% trở lên đơn vị đạt tiêu chuẩn huấn luyện giỏi.

Khen thưởng các tập thể và cá nhân đạt thành tích cao trong phong trào "Bình dân học vụ số". Ảnh: Vĩnh Hoàng

Đơn vị tập trung xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần “Đi sau nhưng không đi chậm và đi để vượt lên”.

Dịp này, Sư đoàn 320 khen thưởng 1 tập thể và 8 cá nhân đạt thành tích cao trong phong trào “Bình dân học vụ số”.