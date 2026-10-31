Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Tin tức Nhân sự Quốc phòng - An ninh Cải cách hành chính Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 2 kỷ niệm 20 năm ngày thành lập

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ĐINH NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 30-10, Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 2 (HLQSQG 2) tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (31/10/2006 - 31/10/2026).

Dự lễ có Thiếu tướng Trần Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân khu 5; đại biểu Cục Quân huấn - Nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu); lãnh đạo địa phương cùng cán bộ, chỉ huy Trung tâm HLQSQG 2 qua các thời kỳ.

thieu-tuong-tran-thanh-hai-uy-vien-ban-thuong-vu-dang-uy-pho-tu-lenh-quan-khu-phat-bieu-chuc-mung-trung-tam-anh-dinh-ngoc-1392.jpg
Thiếu tướng Trần Thanh Hải - Phó Tư lệnh Quân khu 5 phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Đinh Ngọc

Tại buổi lễ, các đại biểu ôn lại quá trình 20 năm xây dựng và trưởng thành của đơn vị. Ngày 31-10-2006, Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Trường bắn Quốc gia khu vực 2, tiền thân của Trung tâm HLQSQG 2. Đến năm 2012, đơn vị được quy hoạch, xây dựng thành Trung tâm HLQSQG 2.

Qua những ngày đầu thành lập với nhiều khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, nhân lực và điều kiện sinh hoạt, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, từng bước xây dựng đơn vị ổn định và phát triển.

cac-dai-bieu-du-le-ky-niem-4391.jpg
Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Đinh Ngọc

Trung tâm luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm thao trường, phục vụ huấn luyện, tập huấn, hội thi, hội thao, diễn tập và thực hành bắn đạn thật cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Quân khu 5.

Ngoài ra, Trung tâm còn tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giúp dân phát triển kinh tế, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn.

trung-tam-huan-luyen-quan-su-quoc-gia-2-ky-niem-20-nam-ngay-truyen-thong-263.jpg
Thiếu tướng Trần Thanh Hải - Phó Tư lệnh Quân khu 5 tặng bằng khen và bức trướng cho Trung tâm HLQSQG 2. Ảnh: Đinh Ngọc

Trong 20 năm qua, đơn vị có 148 tập thể và 794 lượt cá nhân được khen thưởng. Đặc biệt, năm 2024, tập thể đơn vị và 3 cá nhân được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong tham gia tìm kiếm cứu nạn vụ máy bay quân sự Yak-130 gặp sự cố.

Nhân dịp này, các đại biểu đã nghe đọc thư khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi cán bộ, chiến sĩ Trung tâm HLQSQG 2.

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 trao tặng bằng khen cho Trung tâm vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2022 - 2026.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Diễn tập phương án đánh chiếm mục tiêu, giải cứu con tin.

Gia Lai: Diễn tập phương án đánh chiếm mục tiêu, giải cứu con tin

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Ngày 25-10, Đại đội Trinh sát cơ giới 1 (Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) tổ chức diễn tập phương án đánh chiếm mục tiêu, giải cứu con tin, nhằm nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng hiệp đồng và xử trí các tình huống trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

Sư đoàn 2 hoàn thành diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên, 2 cấp ngoài thực địa năm 2026.

Sư đoàn 2 hoàn thành diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên, 2 cấp ngoài thực địa năm 2026

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Ngày 12-10, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 2 (xã Bình An), Sư đoàn 2 thực hành bắn đạn thật với đề mục “Trung đoàn bộ binh tiến công địch phòng ngự”, khép lại cuộc diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên, 2 cấp ngoài thực địa năm 2026 sau hơn 2 tuần triển khai (từ ngày 27-9 đến 12-10).

Luyện giỏi, hiệp đồng chặt, sẵn sàng chiến đấu

Luyện giỏi, hiệp đồng chặt, sẵn sàng chiến đấu

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Hướng tới Hội thi Phòng không Lục quân toàn quân khu vực phía Nam năm 2026 và nhiệm vụ diễn tập bắn đạn thật cùng Sư đoàn 2, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573 và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) tập trung huấn luyện, rèn kỹ thuật, nâng cao khả năng hiệp đồng, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Kiểm sát việc phát hiện, tiếp nhận, chuyển giao nguồn tin về tội phạm tại các Đồn Biên phòng trên tuyến biển

Kiểm sát việc phát hiện, tiếp nhận, chuyển giao nguồn tin về tội phạm tại các Đồn Biên phòng trên tuyến biển

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Trong 2 ngày 7 và 8-10, Viện Kiểm sát quân sự (KSQS) khu vực 52 phối hợp với Viện KSND khu vực 1 và 2 - Gia Lai tiến hành kiểm sát việc phát hiện, tiếp nhận, chuyển giao nguồn tin về tội phạm tại các Đồn Biên phòng trên tuyến biển tại Gia Lai.

null