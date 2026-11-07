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Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Đồn Biên phòng Ia Mơ

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LINH CHI
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(GLO)- Sáng 7-11, Đồn Biên phòng Ia Mơ (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập (7/11/1976 - 7/11/2026).

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; cấp ủy, chính quyền địa phương; nguyên lãnh đạo Đồn Biên phòng Ia Mơ qua các thời kỳ; các già làng, trưởng thôn, người uy tín và doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn.

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Quang cảnh lễ kỷ niệm. Ảnh: Mạnh Hà

Đồn Biên phòng Ia Mơ là một trong những đồn biên phòng được thành lập đầu tiên trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơ đã vượt qua vô vàn khó khăn, gian khổ, đoàn kết, đồng lòng, ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới; tích cực đẩy mạnh công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân, xây dựng nền biên phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Ghi nhận thành tích của cán bộ, chiến sĩ đơn vị, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho Đồn Biên phòng Ia Mơ vì đã có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đã tặng bức trướng và quà cho Đồn Biên phòng Ia Mơ nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập.

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Đồn Biên phòng Ia Mơ đón nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và bức trướng của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Ảnh: Mạnh Hà

Nhân dịp này, Đồn Biên phòng Ia Mơ đã khánh thành công trình Tượng đài “Nghe lời non nước”. Đây sẽ là nơi đơn vị báo công lên Bác Hồ những thành tích nổi bật trong công tác và nhắc nhở mỗi cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, đồng lòng, hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

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