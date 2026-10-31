Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 sôi nổi thi đua “Luyện tay nghề - thi thợ giỏi”

(GLO)- Ngày 29 và 30-10, tại xã Ia O, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) tổ chức Hội thi thợ giỏi khai thác mủ cao su năm 2026 với sự tham gia của 27 tuyển thủ tiêu biểu, đại diện cho 640 thợ khai thác mủ cao su thuộc 9 đội sản xuất.

Dự và chỉ đạo hội thi có Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh đoàn 15 cùng đại diện các cơ quan chức năng và lãnh đạo, chỉ huy đơn vị.

27 tuyển thủ đến từ 9 đội sản xuất tiến vào vườn cây cao su của Đội 18 để thực hành khai thác mủ. Ảnh: Trần Thúy

Với tinh thần phấn khởi, quyết tâm cao, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế hội thi, 27 tuyển thủ tranh tài ở 4 nội dung: lý thuyết, dụng cụ, tốc độ và thực hành.

Trong đó, phần thi lý thuyết gồm 60 câu hỏi theo bộ đề do Binh đoàn ban hành năm 2024; phần thi tốc độ yêu cầu mỗi tuyển thủ hoàn thành thao tác trên 100 cây trong 20 phút. Các nội dung còn lại tập trung đánh giá kỹ năng sử dụng dụng cụ và trình độ thực hành khai thác mủ cao su.

Hội thi được tổ chức tại vườn cây cao su trồng năm 2012 của Đội 18. Đây là vườn cây nhóm I, bước vào năm khai thác thứ 8, có chất lượng tốt, bảng cạo tương đối đồng đều, chiều cao miệng cạo phù hợp với yêu cầu thao tác thực hành.

Đại tá Huỳnh Xuân Phước - Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (giữa) trao giải nhất tập thể cho Đội 18. Ảnh: Trần Thúy

Kết quả, có 22/27 tuyển thủ đạt loại xuất sắc (chiếm 81%), 5 tuyển thủ đạt loại giỏi (19%). Đội 18 giành giải nhất tập thể, Đội 9 giải nhì, Đội 4 đạt giải ba, Đội 7 và Đội 19 nhận giải khuyến khích.

Tuyển thủ Đinh Chí Cường (Đội 18) giành giải nhất cá nhân và danh hiệu “Bàn tay vàng”, được tặng thưởng 1 chiếc xe máy cùng các phần thưởng khác.

2 danh hiệu “Bàn tay vàng” cũng được trao cho tuyển thủ Hoàng Thị Đậm (Đội 9) và Rơ Mah Xinh (Đội 19). Ban Tổ chức còn trao 2 giải nhì, 3 giải ba, 4 giải khuyến khích và khen thưởng 34 thợ khai thác mủ cao su đạt tiêu chí về tay nghề, sản lượng, ngày công chuyên cần trong giai đoạn 2025-2026.

3 tuyển thủ đến từ Đội 19, 18, 9 xuất sắc nhận danh hiệu "Bàn tay vàng". Ảnh: Trần Thúy

Phát biểu tại hội thi, Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ ghi nhận, biểu dương tinh thần nỗ lực rèn luyện tay nghề của 640 thợ khai thác mủ cao su thuộc Đoàn KT-QP 715; đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy đơn vị trong duy trì phong trào “Luyện tay nghề - thi thợ giỏi”.

Tư lệnh Binh đoàn 15 yêu cầu đơn vị tiếp tục phát huy kết quả hội thi, đưa kỹ năng vào thực tiễn sản xuất; tăng cường quản lý, điều hành, chấp hành nghiêm quy trình kỹ thuật, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu sản lượng năm 2026, đồng thời bảo vệ khả năng khai thác lâu dài của vườn cây.

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ - Tư lệnh Binh đoàn 15 (thứ 6 từ phải sang) cùng chỉ huy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 chúc mừng tuyển thủ Nguyễn Chí Cường (Đội 18) giành giải nhất cá nhân và danh hiệu "Bàn tay vàng". Ảnh: Trần Thúy

Cùng với đó, phát huy vai trò thợ giỏi trong hướng dẫn, kèm cặp công nhân mới; quan tâm cải thiện thu nhập, chăm lo đời sống, bảo đảm an toàn lao động, nhất là đối với công nhân đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng đơn vị đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ; góp phần cùng Binh đoàn chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng địa bàn biên giới ngày càng ổn định, phát triển.

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ - Tư lệnh Binh đoàn 15 trao tặng xe đạp cho các em học sinh là con của người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong đơn vị. Ảnh: Trần Thúy

Dịp này, Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ đã trao tặng 15 xe đạp cho con em người lao động có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt, động viên các em tiếp tục nỗ lực học tập, nuôi dưỡng ước mơ.