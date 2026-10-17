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Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 chăm lo người lao động và hội viên phụ nữ

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(GLO)- Ngày 15-10, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) 715 (Binh đoàn 15) tổ chức chương trình “Tiếp sức người lao động” và khánh thành, bàn giao “Nhà nghĩa tình hội viên” năm 2026.

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Hội Phụ nữ cơ sở Đoàn KT-QP 715 chuẩn bị bữa ăn cho công nhân, người lao động. Ảnh: Trần Đức

Chương trình “Tiếp sức người lao động” được Hội Phụ nữ cơ sở Đoàn KT-QP 715 triển khai tại 11 đội sản xuất. Cán bộ, nhân viên đơn vị chuẩn bị bánh mì, xôi, sữa và nước uống phục vụ công nhân trước giờ thu trút mủ cao su; đồng thời trao quà chúc mừng chị em nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10).

Chương trình hỗ trợ 754 công nhân khai thác mủ cao su trong toàn Đoàn, với tổng kinh phí 18,85 triệu đồng.

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Lãnh đạo Đoàn KT-QP 715 tại chương trình "Tiếp sức người lao động". Ảnh: Trần Đức

Dịp này, Hội Phụ nữ cơ sở Đoàn KT-QP 715 tổ chức khánh thành, bàn giao nhà “Nghĩa tình hội viên” cho chị Nguyễn Thị Thu Hà - công nhân, hội viên Chi hội Phụ nữ Đội 6 (thôn Chư Nghé, xã Ia Krái).

Căn nhà cấp 4 có diện tích sử dụng 90 m², tổng kinh phí xây dựng gần 400 triệu đồng; trong đó, Quỹ “Tấm lòng nhân ái” hỗ trợ 50 triệu đồng. Cán bộ, nhân viên và người lao động Đội 6 đóng góp hơn 30 ngày công xây dựng.

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Bàn giao nhà “Nghĩa tình hội viên” cho chị Nguyễn Thị Thu Hà. Ảnh: Trần Đức

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Hoàng Đức Tỏa - Bí thư Đảng ủy, Phó Đoàn trưởng Đoàn KT-QP 715 - nhấn mạnh, chăm lo đời sống người lao động là một trong những nhiệm vụ được Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đoàn quan tâm thực hiện.

Người lao động vừa là trung tâm, vừa là nguồn lực quan trọng để đơn vị hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh.

Từ năm 2018, Hội Phụ nữ cơ sở Đoàn KT-QP 715 đã xây dựng Quỹ “Tấm lòng nhân ái”. Đến nay, quỹ đã hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 3 hội viên; cho 24 lượt hội viên nghèo vay vốn sản xuất; đồng thời triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội.

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Lãnh đạo Binh đoàn 15 kinh phí nhận nuôi cháu Rơ Châm Nuôi. Ảnh: Trần Đức

Cũng trong dịp này, Binh đoàn 15 đã trao 24 triệu đồng kinh phí nhận nuôi cháu Rơ Châm Nuôi, có mẹ mất sớm, bố là công nhân Đội 8 (Đoàn KT-QP 715) nhằm hỗ trợ cháu trong cuộc sống.

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