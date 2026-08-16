Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Giảm nghèo bền vững

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 tổ chức hiến máu tình nguyện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
VĨNH HOÀNG VĨNH HOÀNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 14-8, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) tổ chức Chương trình hiến máu tình nguyện năm 2026, với sự tham gia hưởng ứng của 200 cán bộ, chiến sĩ, công nhân và nhân dân trên địa bàn.

1786761368741-5189361913641044449-5189361913641044449-8f2a886e7df0a1f236d5ec965b3f3764.jpg
Lãnh đạo, chỉ huy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 tham gia hiến máu. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, chương trình thu hút hơn 200 cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động và nhân dân đăng ký hiến máu. Trước khi tham gia hiến máu, các tình nguyện viên được đội ngũ y, bác sĩ tư vấn, kiểm tra sức khỏe, đo huyết áp, xét nghiệm sàng lọc và hướng dẫn thực hiện đầy đủ các bước theo quy trình để bảo đảm an toàn khi hiến máu.

Kết thúc chương trình, Ban tổ chức đã tiếp nhận 171 đơn vị máu đạt tiêu chuẩn, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị người bệnh tại các cơ sở y tế.

1786761368728-5189361913641044449-5189361913641044449-fdd732f88d3290d187b04476ef38e182.jpg
Cán bộ, chiến sĩ và người dân tham gia hiến máu. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Hiến máu tình nguyện là hoạt động được Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 thường xuyên phát động, qua đó phát huy tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng; đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia phong trào hiến máu tình nguyện.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ngầm tràn mùa lũ: Rình rập hiểm nguy

Ngầm tràn mùa lũ: Rình rập hiểm nguy

Đời sống

(GLO)- Mỗi mùa mưa, các ngầm tràn ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai lại tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi nước lũ dâng cao. Những vụ tai nạn thương tâm xảy ra đã cho thấy, cùng với tăng cường cảnh báo, việc đầu tư xây dựng các công trình vượt lũ là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Khẩn trương hoàn thành tái định cư vùng thiên tai

Khẩn trương hoàn thành tái định cư vùng thiên tai

Đời sống

(GLO)- Trước tình trạng nhiều dự án, phương án bố trí, ổn định dân cư khẩn cấp vùng thiên tai chậm tiến độ, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các địa phương khẩn trương khắc phục tồn tại, đẩy nhanh công tác di dời, tái định cư, bảo đảm an toàn cho người dân.

Từ vụ bé trai 7 tuổi rơi từ tầng 15: Nhà chung cư có trẻ nhỏ cần kiểm tra ngay những vị trí nào?

Từ vụ bé trai 7 tuổi rơi từ tầng 15: Nhà chung cư có trẻ nhỏ cần kiểm tra ngay những vị trí nào?

Đời sống

(GLO)- Vụ bé trai 7 tuổi rơi từ tầng 15 một chung cư ở Hải Phòng và tử vong là lời cảnh báo về nguy cơ tai nạn đối với trẻ tại nhà cao tầng. Với gia đình có trẻ nhỏ, cửa sổ, ban công, lan can và những đồ vật có thể trở thành điểm leo trèo là những vị trí cần được kiểm tra kỹ.

Người y sĩ tâm huyết với đồng bào vùng khó

Người y sĩ tâm huyết với đồng bào vùng khó

Đời sống

(GLO)- Sinh ra và lớn lên tại xã An Toàn, y sĩ Đinh Văn Na sớm chứng kiến nhiều người đau ốm nhưng không đến cơ sở y tế mà chỉ trông cậy vào thầy cúng. Không ít trường hợp vì chậm chữa trị đã để lại hậu quả đáng tiếc.

Trao tặng “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo biên giới Ia O

Trao tặng “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo biên giới Ia O

Xã hội

(GLO)- Ngày 6-8, thừa ủy quyền của Hội Phụ nữ Bộ Công an, Ban Công tác phụ nữ Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xã Ia O tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao “Mái ấm tình thương” cho 2 hộ phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa bàn biên giới.

Tháo gỡ “bài toán” chung cư cũ

Tháo gỡ “bài toán” chung cư cũ ở phường Quy Nhơn

Đời sống

(GLO)- Nhiều khu chung cư, nhà tập thể cũ tại phường Quy Nhơn đã xuống cấp nghiêm trọng sau hàng chục năm sử dụng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Triển khai đề án di dời, tái định cư và xây dựng lại các khu chung cư cũ là vấn đề mang tính cấp thiết.

Đề xuất 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027: Người lao động doanh nghiệp được áp dụng thế nào?

Đề xuất 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027: Người lao động doanh nghiệp được áp dụng thế nào?

Lao động - Việc làm

(GLO)- Bộ Nội vụ vừa đề xuất 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027, có thể kéo dài 7 ngày hoặc 10 ngày liên tiếp đối với công chức, viên chức. Riêng người lao động trong doanh nghiệp, số ngày nghỉ sẽ do người sử dụng lao động quyết định theo Bộ luật Lao động, không mặc nhiên áp dụng 2 phương án này.

null