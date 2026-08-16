Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 tổ chức hiến máu tình nguyện

(GLO)- Chiều 14-8, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) tổ chức Chương trình hiến máu tình nguyện năm 2026, với sự tham gia hưởng ứng của 200 cán bộ, chiến sĩ, công nhân và nhân dân trên địa bàn.

Lãnh đạo, chỉ huy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 tham gia hiến máu. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, chương trình thu hút hơn 200 cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động và nhân dân đăng ký hiến máu. Trước khi tham gia hiến máu, các tình nguyện viên được đội ngũ y, bác sĩ tư vấn, kiểm tra sức khỏe, đo huyết áp, xét nghiệm sàng lọc và hướng dẫn thực hiện đầy đủ các bước theo quy trình để bảo đảm an toàn khi hiến máu.

Kết thúc chương trình, Ban tổ chức đã tiếp nhận 171 đơn vị máu đạt tiêu chuẩn, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị người bệnh tại các cơ sở y tế.

Cán bộ, chiến sĩ và người dân tham gia hiến máu. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Hiến máu tình nguyện là hoạt động được Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 thường xuyên phát động, qua đó phát huy tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng; đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia phong trào hiến máu tình nguyện.