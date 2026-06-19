Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

(GLO)- Ngày 19-6, nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống (20/6/1986 - 20/6/2026), Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) 715 (Binh đoàn 15) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Dự và chỉ đạo buổi lễ có Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh đoàn 15; Đại tá Khuất Bá Cao - Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn; các đồng chí trong Thường vụ, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Binh đoàn.

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Binh đoàn 15 cùng các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng, người lao động Đoàn KT-QP 715; đại biểu cấp ủy, chính quyền địa phương.

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ - Tư lệnh Binh đoàn 15 phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: Huy Toàn

Ngày 20-6-1986, Lâm trường 715 - đơn vị tiền thân của Đoàn KT-QP 715 được thành lập với nhiệm vụ khai thác, chế biến lâm sản, bảo vệ rừng và thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Lào và Campuchia.

Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, đơn vị đã qua nhiều lần đổi tên, chuyển đổi nhiệm vụ, từ Lâm trường 715, Công ty Lâm nghiệp 715, Công ty 715, Công ty TNHH MTV 715, đến ngày 13-8-2025 chính thức được thành lập theo mô hình Đoàn KT-QP theo Quyết định số 3915 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Từ 1 đơn vị nhỏ bé với hơn 144 ha cao su và gần 200 lao động, hoạt động trên vùng đất biên giới còn nhiều hoang hóa, bom mìn và dịch bệnh, đến nay, Đoàn KT-QP 715 đã phát triển mạnh mẽ với quy mô quản lý 3.467,92 ha cao su, 15 đội sản xuất, 1 nhà máy chế biến mủ cao su công suất trên 4.000 tấn/năm, 1 bệnh xá quân dân y 25 giường bệnh, 1 trường mầm non với 39 nhóm lớp thường xuyên đón nhận gần 500 cháu.

Đơn vị còn tạo việc làm ổn định cho gần 1.300 lao động, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương; thu nhập bình quân đạt 7,63 triệu đồng/người/tháng.

Qua 40 năm, tổng giá trị sản xuất đạt trên 1.260 tỷ đồng; doanh thu đạt 1.246,78 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 115,71 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 233,88 tỷ đồng.

Toàn cảnh lễ kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống Đoàn KT-QP 715. Ảnh: Huy Toàn

Thực hiện phương châm của Binh đoàn 15 là "Phát triển vườn cây đến đâu, thu hút lao động và xây dựng khu dân cư đến đó", từ 2 điểm dân cư ban đầu, đến nay, đơn vị đã hình thành được 20 điểm dân cư trên địa bàn biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai.

Đơn vị có 15 đội sản xuất và bệnh xá kết nghĩa với 16 thôn, làng; 304 cặp hộ gắn kết giữa gia đình công nhân người Kinh với gia đình đồng bào dân tộc thiểu số.

Ngoài ra, Đoàn KT-QP 715 đã hỗ trợ xây dựng hàng trăm căn nhà, khám chữa bệnh miễn phí cho hàng chục nghìn lượt người dân, làm mới hàng chục km đường giao thông nông thôn, góp phần tích cực vào công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi phên dậu Tổ quốc.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong 40 năm xây dựng và phát triển, Đoàn KT-QP 715 đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và Binh đoàn 15 tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, gồm: 2 Huân chương Lao động hạng Nhì; 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; 1 Huân chương Lao động hạng Ba; 2 Cờ thi đua của Chính phủ; 1 Cờ của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương; 7 Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng cùng nhiều cờ thi đua, bằng khen của Binh đoàn 15 và UBND tỉnh Gia Lai.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ - Tư lệnh Binh đoàn 15 (thứ 4 từ phải sang) trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Đoàn KT-QP 715. Ảnh: Huy Toàn

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ - Tư lệnh Binh đoàn 15 đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Đoàn KT-QP 715.

Dịp này, đơn vị cũng vinh dự đón nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai và nhận bức trướng của Binh đoàn 15 trao tặng với dòng chữ: “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”.

Đây là những phần thưởng cao quý ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc của đơn vị. Đồng thời, khẳng định vai trò và dấu ấn nổi bật của đơn vị trong việc kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc với phát triển kinh tế - xã hội, góp phần củng cố nền quốc phòng toàn dân và giữ vững ổn định an ninh trên địa bàn chiến lược biên giới.

Đoàn KT-QP 715 đón nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: Huy Toàn

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ biểu dương những thành tích mà Đoàn KT-QP 715 đã đạt được trong 40 năm qua; đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực tiêu biểu"; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn chiến lược biên giới; xứng đáng là đơn vị thành viên tiêu biểu của Binh đoàn 15.