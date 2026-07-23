(GLO)- Sáng 23-7, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc diễn tập tác chiến phường Quy Nhơn trong khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo cuộc diễn tập.

Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc diễn tập tác chiến phường Quy Nhơn trong khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026. Ảnh: H.P

Diễn tập tác chiến phường Quy Nhơn có đề mục: chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái về quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ.

Cuộc diễn tập diễn ra trong 1,5 ngày và khung diễn tập phường Quy Nhơn sẽ thực hành diễn tập qua 3 giai đoạn, với 2 nội dung chính là vận hành cơ chế và thực binh bắn đạn hơi, quả nổ.

Phát biểu khai mạc cuộc diễn tập, Đại tá Nguyễn Thế Vinh nhấn mạnh, phường Quy Nhơn là đơn vị hành chính giữ vị trí trung tâm, nơi đặt trụ sở của nhiều cơ quan chính trị, hành chính và xã hội trọng yếu của tỉnh. Vì vậy, việc nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy và phối hợp xử lý các tình huống quốc phòng, an ninh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh phát biểu chỉ đạo cuộc diễn tập. Ảnh: H.P

Trên cơ sở đó, Đại tá Nguyễn Thế Vinh đề nghị Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Tiểu ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh tổ chức điều hành diễn tập, đạo diễn các đồng chí trong khung diễn tập phường thực hiện đúng, đủ nội dung, thời gian quy định theo đúng tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đối với khung diễn tập phường Quy Nhơn phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trên từng cương vị diễn tập. Trong diễn tập phải thực sự, thực tế, phát huy trí tuệ tập thể gắn với vai trò của cá nhân, vận dụng linh hoạt các nguyên tắc, lý luận phù hợp với đặc điểm, tình hình nhiệm vụ của địa phương và của từng phòng, ban, ngành khi tham gia phát biểu, thảo luận, đề xuất trong các cuộc họp cũng như xây dựng quyết tâm, các kế hoạch.

Một hội nghị trong phần vận hành cơ chế diễn tập tác chiến phường Quy Nhơn trong khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026. Ảnh: H.P

Đại tá Nguyễn Thế Vinh cũng yêu cầu Ban Chỉ huy Quân sự phường Quy Nhơn tổ chức huấn luyện lực lượng thực binh chặt chẽ, làm tốt công tác chuẩn bị, thực hành bắn đạn hơi, quả nổ bảo đảm tuyệt đối an toàn về mọi mặt.

Sau diễn tập, phường Quy Nhơn phải chỉ đạo rút kinh nghiệm, kịp thời tổ chức điều chỉnh bổ sung phương án tác chiến và các kế hoạch khác; lưu trữ, bảo mật văn kiện diễn tập đúng quy định.

Sau phần khai mạc, diễn tập tác chiến phường Quy Nhơn bước vào các nội dung phần vận hành cơ chế.