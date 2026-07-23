Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Tin tức Nhân sự Quốc phòng - An ninh Cải cách hành chính Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Khai mạc diễn tập tác chiến phường Quy Nhơn trong khu vực phòng thủ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 23-7, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc diễn tập tác chiến phường Quy Nhơn trong khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo cuộc diễn tập.

mg-9649.jpg
Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc diễn tập tác chiến phường Quy Nhơn trong khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026. Ảnh: H.P

Diễn tập tác chiến phường Quy Nhơn có đề mục: chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái về quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ.

Cuộc diễn tập diễn ra trong 1,5 ngày và khung diễn tập phường Quy Nhơn sẽ thực hành diễn tập qua 3 giai đoạn, với 2 nội dung chính là vận hành cơ chế và thực binh bắn đạn hơi, quả nổ.

Phát biểu khai mạc cuộc diễn tập, Đại tá Nguyễn Thế Vinh nhấn mạnh, phường Quy Nhơn là đơn vị hành chính giữ vị trí trung tâm, nơi đặt trụ sở của nhiều cơ quan chính trị, hành chính và xã hội trọng yếu của tỉnh. Vì vậy, việc nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy và phối hợp xử lý các tình huống quốc phòng, an ninh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

mg-9641.jpg
Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh phát biểu chỉ đạo cuộc diễn tập. Ảnh: H.P

Trên cơ sở đó, Đại tá Nguyễn Thế Vinh đề nghị Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Tiểu ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh tổ chức điều hành diễn tập, đạo diễn các đồng chí trong khung diễn tập phường thực hiện đúng, đủ nội dung, thời gian quy định theo đúng tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đối với khung diễn tập phường Quy Nhơn phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trên từng cương vị diễn tập. Trong diễn tập phải thực sự, thực tế, phát huy trí tuệ tập thể gắn với vai trò của cá nhân, vận dụng linh hoạt các nguyên tắc, lý luận phù hợp với đặc điểm, tình hình nhiệm vụ của địa phương và của từng phòng, ban, ngành khi tham gia phát biểu, thảo luận, đề xuất trong các cuộc họp cũng như xây dựng quyết tâm, các kế hoạch.

khai-mac-dien-tap-tac-chien-phuong-quy-nhon.jpg
Một hội nghị trong phần vận hành cơ chế diễn tập tác chiến phường Quy Nhơn trong khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026. Ảnh: H.P

Đại tá Nguyễn Thế Vinh cũng yêu cầu Ban Chỉ huy Quân sự phường Quy Nhơn tổ chức huấn luyện lực lượng thực binh chặt chẽ, làm tốt công tác chuẩn bị, thực hành bắn đạn hơi, quả nổ bảo đảm tuyệt đối an toàn về mọi mặt.

Sau diễn tập, phường Quy Nhơn phải chỉ đạo rút kinh nghiệm, kịp thời tổ chức điều chỉnh bổ sung phương án tác chiến và các kế hoạch khác; lưu trữ, bảo mật văn kiện diễn tập đúng quy định.

Sau phần khai mạc, diễn tập tác chiến phường Quy Nhơn bước vào các nội dung phần vận hành cơ chế.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Bằng những cuộc điện thoại kiên trì vận động người lầm lỡ hồi hương hay xuống tận làng hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, Công an xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) đã cụ thể hóa phương châm “Gần dân nhất” bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027; yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển quân, bảo đảm chặt chẽ, công khai, đúng quy định của pháp luật.

Quay phim, chụp ảnh bằng drone, flycam được quản lý bằng mã định danh từ ngày 20-7

Quay phim, chụp ảnh bằng drone, flycam được quản lý bằng mã định danh từ ngày 20-7

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Từ ngày 20-7, Thông tư số 78/2026/TT-BCA của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng không nhân dân chính thức có hiệu lực. Theo đó, công tác đăng ký và quản lý drone, flycam sẽ được thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước thông qua hệ thống đăng ký phương tiện bay quốc gia.

null